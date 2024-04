Primer debate presidencial pasó de noche entre la ciudadanía

TORREÓN. La opinión general de la ciudadanía sobre el debate de los candidatos a la Presidencia de la República es que fue un ejercicio de confrontación constante, más que de propuestas concretas, eso de quienes lo vieron, porque hubo quienes tuvieron otras cosas que hacer el domingo en la noche o de plano no les interesó.

Organización Editorial Mexicana (OEM) consultó a ciudadanos de diferentes partes del país para saber su opinión del debate, del desempeño de las candidatas y el candidato y si este influirá en su decisión de voto, y la respuesta general fue de desdén.

“No me interesa”, dijo Wenceslao, de Xalapa, Veracruz, quien dijo que no vio el primer debate ni verá los siguientes dos.

Algunos de quienes se interesaron en el contenido de este primer debate, prefirieron ver los resúmenes en medios de comunicación o solo pudo observar alguna parte de este.

Hubo quienes no se enteraron de que había sucedido o los que de plano admitieron no estar interesados en lo que tuvieran que discutir los candidatos, aunque dicen que probablemente estarán al pendiente de los próximos ejercicios.

"Si está pesado pero estamos esperando a ver quién gane, que gane, pero que sea limpio, idealmente el que gane que cumpla lo que dice", dijo un entrevistado en Torreón, Coahuila.

Ante un posible cambio de preferencia electoral después de las propuestas presentadas, hubo quienes confirmaron su elección, y quienes se muestran interesados después de observar el desenvolvimiento de un candidato en específico. También hay quienes se mantienen firmes con su partido político independiente del candidato o lo que pudo haber dicho en el debate.

"Sheinbaum (ganó el debate) porque tuvo la serenidad, tiene preparación, educación, todo lo que tiene la señora" Samuel Martínez / Foto: Jonathan Padilla / El Sol de México

“Yo siempre he ido con Morena, por los apoyos que dan”, dijo Samuel Martínez, de la Ciudad de México, quien dio por ganadora a Claudia Sheinbaum.

"Lo tengo claro, que Xochitl Gálvez para mí es la candidata ideal, yo realmente nunca veo de política ni escucho, pero en esta ocasión al ver las candidatas me interesó mucho en ver estos debates. Ayer lo ví como hora y media y me gustó, claro que sí hubo mucho ataque del uno al otro, pero mi gallo es Xochitl Gálvez", dijo otra entrevistada de Coahuila.

Aunque también hubo quien criticó el desempeño de las candidatas.

“La señora Xóchitl puras acusaciones, no, no me gustó”, dijo Roberto, desde Cuautla, Morelos.

Aunque hubo también quienes tenían mejores cosas que hacer.

“No, no tuve oportunidad de verlo, porque veníamos de vacaciones entonces el horario no nos permitió verlo”, dijo Jessica, quien se encuentra en Guadalajara, Jalisco.

Con información de La Voz de La Frontera, El Sol de Irapuato, El Occidental, Diario de Xalapa y El Sol de Cuernavaca.