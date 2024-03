Álvarez Máynez acusa guerra sucia de Morena y la oposición

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de México por Movimiento Ciudadano, aseguró que en este proceso electoral hay mucha guerra sucia tanto de la oposición, como de los propios actores políticos de Morena.

Durante su visita a Tabasco, Álvarez Máynez, coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la oposición busca enrarecer la elección tomando como pretexto la violencia y el agravio a periodistas y candidatos.

“Yo pienso que sí hay mucha guerra sucia, yo decía que en las contiendas electorales puedes ganar o perder, pero no hacer desfiguros o cosas que te falten el respeto, no a los demás, sino a ti mismo; no me gusta esta polarización que hay, yo tengo diferencias con cosas que no se han hecho en este gobierno, pero de eso a decir que el presidente es narco hay una distancia”, afirmó.

Sin embargo, dijo que al presidente también se le olvida que del lado de Morena hay mucha guerra sucia.

“Yo lo he vivido, he sufrido esa persecución del vocero de la presidencia Jesús Ramirez, que no debería”, expresó.

Asimismo, consideró que una cosa es la contienda electoral, y otra es pedirle esa definición a un periodista, a una analista, persona o ciudadano.

“No está bien ese ánimo de polarización, pero sí, ese tema de insultos, de guerra sucia PRI, PAN, PRD, son los mismo que han hecho esas campañas y son los que están haciendo esto”, comentó.

De igual forma, lamentó los incidentes de inseguridad que han afectado incluso a los candidatos de su partido.

“Pienso que por un lado sí es preocupante, a nosotros nos mataron en Ciudad Obregón, Sonora a nuestro candidato a presidencia municipal, Abel Murrieta, en Moroleón, Guanajuato mataron a la candidata, en Veracruz un alcalde a punto de ser electo”, aseveró.

En otros temas, Álvarez Máynes reconoció que el presidente López Obrador ha hecho bien en voltear los ojos al sureste apostando por una región que no tenía justicia.

En ese sentido, consideró que es un mal modelo pensar que para que a un Estado le vaya bien le tiene que ir mal a otro.

De igual forma, dijo que Movimiento Ciudadano dejó de estar en esa coalición con Morena, porque la administración federal se llenó mucho de personas como Manuel Bartlett, que vienen con una mentalidad distinta.

"Yo pienso que Morena a nivel local se cuelga mucho de lo que hace el Presidente y hacen mucho poco trabajo verdadero. Tiene malos gobernadores en general, malos presidentes municipales", destacó.

Finalmente comentó que su proyecto va a poder conectar con los jóvenes y que “cuando andábamos en la campaña del 2006 con Andrés Manuel era pura mentada a quienes estábamos en esa opción política, ahí conocí a Enrique Alfaro a todo ese grupo político personas progresistas de izquierda pero bien preparados”.





