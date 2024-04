Comunidad LGBT acusa de golpeteo político a MC

Integrantes de la comunidad LGBT en Acapulco reiteraron el respaldo a la reelección como diputada local plurinominal por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez y su suplente, Alma Jessica Pérez Vargas, luego de que otros grupos impugnaran ante el Tribunal Electoral, su candidatura mediante la acción afirmativa de la diversidad sexual a la que presuntamente no pertenece.

En conferencia de prensa en Acapulco, Francisco Jaimes acusó al militante de Movimiento Ciudadano y aspirante a la regiduría Alberto Mogollón Serna, de haber sido contratado por la regidora de Acapulco Candy Salas para realizar “un golpeteo político”, debido a que su partido Morena no la tomó en cuenta para la candidatura a la diputación.

Lea también: Comunidad LGBT luchará por cargos de elección popular

“Da vergüenza ajena Alberto Mogollón por solo pretender dividir y hace ruido solo en el mes del orgullo, él no me representa. Candy Salas está sudando la herida para descalificar a la candidata a diputada”.

Elecciones 2024 Revoca tribunal candidaturas de Mario Moreno y Gabriela Bernal

Asimismo Gabriel Soberanis, integrante de la comunidad y en favor de los derechos de personas con VIH/SIDA, leyó un comunicado presentado por Igor Petit en Chilpancingo, donde destacaron atestiguar una campaña mediática violenta en contra de Citlali Calixto Jimenez y Alma Jessica Pérez Vargas, quienes tras autoadscribirse como mujeres bisexuales han sido víctimas de dichos difóbicos y misóginos.

Por lo anterior, llamaron a las autoridades competentes a pronunciarse en contra de la violencia que han vivido sus compañeras y exigieron el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

Destacaron el trabajo profesional de la candidata Citlali Calixto Jiménez en la conquista del matrimonio igualitario en Guerrero.

Por su parte la presidente del Frente Único de Diversidad Sexual de Guerrero, Alejandra Gasca, puntualizó que la impugnación que hicieron se debe a interese económicos, ya que hay dinero de por medio para hacerlo.

Los manifestantes llamaron a las autoridades competentes a pronunciarse en contra de la violencia que han vivido sus compañeras. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

“Alberto Mogollon va en la regiduria número 10, está preocupado por Morena porque no está cumpliendo, y ¿su partido está cumpliendo? las acciones afirmativas tienen que ir de la una a la cinco, máximo a la 7 y el está aceptando la 10, entonces dónde está su activismo, que me diga él y le dije y bueno qué pasa con la que está usurpando en Morena la candidatura a la regiduria número 8 que va a la diversidad sexual y es de la iglesia de la luz del mundo, eso no le interesa al señor, porque ahí no hay dinero, porque me dice cuánto le vas a poner y te la impugno, yo no estoy para pagar candidaturas”, concluyó.