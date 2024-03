Atentan contra Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla

El candidato a la alcaldía de Cuautla, Morelos, por la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos", integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas (RSP), Jesús Corona Damián, fue atacado por sujetos armados cuando regresaba a su casa. El candidato resultó ileso.

De acuerdo con Corona Damián, el pasado fin de semana fue amenazado para que dejara la candidatura a la alcaldía de Cuautla, por lo que esta tarde acudió a la Fiscalía Regional de la Zona Oriente a interponer la denuncia.

Sin embargo, al regresar a su casa fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon de frente a la camioneta en la que viajaba.



Comentó que él junto con sus acompañantes lograron evadir la agresión y huyeron con dirección a su casa de campaña, ubicada en la colonia Vicente Guerrero del municipio.



En el lugar expresó lo siguiente: "Quieren que me baje de la campaña, pero una cosa sí le digo a mi gente, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo, no me bajo y hasta donde tope".

