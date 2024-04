Analiza su renuncia el dirigente municipal del PRD en Acapulco

Bulmaro Cabrera Rojas, decepcionado por no haber sido tomado en cuenta en ninguna de las planillas para contender en el presente proceso electoral, anunció que analiza renunciar a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y emigrar a otro partido.

En entrevista exclusiva, el político explicó que siempre se ha caracterizado por ser disciplinado y congruente con las decisiones que se toman en la cúpula de su instituto político, pero a pesar que en su etapa como dirigente del PRD en Acapulco cultivó un importante capital político, lo dejaron fuera de toda posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular.

Mi decisión de analizar con mis compañeros de lucha mi futuro político, obedece a que nuevamente no se me tomó en cuenta y me volvieron a colocar en el ante sala de espera, cuando a otros personajes que no hicieron trabajo partidista son los que van en la lista de candidatos y creo que no es justo.

Confirmó que esta semana tomará una decisión sobre si presenta su renuncia a su militancia dentro de las filas del partido del sol azteca y reveló que ha sido invitado a ser parte de las planillas de otros institutos políticos, que no quiso decir de cuales se trata, pero llegado el momento lo hará público.

Bulmaro Cabrera señaló que siempre ha sido disciplinado con las decisiones del partido.

El todavía dirigente del PRD, Cabrera Rojas, precisó que antes de llegar esta etapa, buscó a los dirigentes nacionales perredistas, lo mismo hizo con los integrantes del Comité Directivo del estado y tuvo un acercamiento con el candidato a la presidencia municipal de la alianza Fuerza y Corazón por México, Carlos Granda Castro, pero no pasó nada.

Aseguró que no se trata de un capricho o buscar el poder como fin único, por el contrario, reiteró que ha sido paciente y ha trabajado duro para que tener la oportunidad de poder acceder a una candidatura, con el único objetivo de poder servir a los ciudadanos, “hacer algo por mi ciudad y no ser un simple espectador”.

He sido paciente y siempre me sume a las causas del partido, pero creo que aquí no se me reconoce mi trabajo y entonces no me queda otra que valorar mi situación, todo dependerá de la respuesta que me den en la dirigencia nacional del PRD y si no se me toma en cuenta en la integración de las planillas, me voy, apuntó.