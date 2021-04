YouTube prueba a eliminar el recuento de los “No me gusta” de sus videos

YouTube comenzará pruebas con grupos pequeños de usuarios para eliminar el recuento de los 'No me gusta' en sus videos en las próximas semanas, en respuesta a las críticas de los creadores de contenido sobre su bienestar y a las campañas dirigidas contra determinados videos de la plataforma.

Algunos canales de YouTube tendrán la interfaz de los videos cambiada para mostrar solo el recuento de 'Me gusta' y no el de 'No me gusta',según anunció la empresa en Twitter.

En un post en su página de soporte, afirman que están probando algunos diseños diferentes que podrán verse en videos de pequeños grupos de usuarios durante las próximas semanas, pero que el botón de 'No me gusta' no desaparecerá.

YouTube da este paso debido a las críticas recibidas por parte de los creadores de contenido con respecto de su "bienestar y las campañas dirigidas de 'No me gusta'", que pueden estar motivadas por los contadores públicos de 'No me gusta'. 👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

La plataforma lleva años intentando atajar el problema delos 'dislike mobs', grupos organizados de personas que boicotean videos dando 'No me gusta' en masa sin ni siquiera haberlos visualizado necesariamente. Así, en 2019 planteó una serie de medidas, como la inclusión de un cuestionario al pulsar el botón y la que ha tomado esta misma semana.

La eliminación del número de 'No me gusta' no supone la desaparición del botón para que, de este modo, los usuarios que visiten un video sigan teniendo la posibilidad de compartir su opinión negativa sobre el mismo. Además, los creadores podrán seguir el recuento de 'No me gusta' de sus videos en YouTube Studio.