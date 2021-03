Cómo ocultar el aviso “Está escribiendo” en WhatsApp

Desde su lanzamiento en 2016, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, se ha descargado más de 5 billones de veces y ha evolucionado con nuevas funciones, la llegada de los stickers y los gifs fueron bien recibidas por los usuarios, mientras que el mensaje de "última conexión" o las palomitas azules han sido objeto de controversia. Si eres de esas personas que quieren pasar de incógnito mientras utilizan la aplicación, te decimos cómo mandar mensajes sin que aparezca la famosa leyenda de "Está escribiendo".

Para lograrlo existen diferentes maneras, aquí te damos algunos consejos para mantenerte oculto mientras escribes tus respuestas. Doble Vía Tras ser acusado de violar la ley, Rusia podría bloquear a Twitter de manera definitiva

El método más confiable y sin complicaciones es activar el "modo avión" en tu smartphone, esto hará que tu teléfono suspenda la recepción de señal de WiFi o datos, por lo que aparecerás como desconectado.

Luego podrás escribir o grabar tu mensaje y quedarán pendientes de envío, y en cuanto desactives el "modo avión" llegarán a su destinatario. Aunque esta es la mejor forma de que tus contactos no vean que estás respondiendo, mientras estés sin conexión no podrás recibir nuevos mensajes de otras personas. Cómo leer tus mensajes de WhatsApp sin entrar a la aplicación

Con este nuevo truco, los usuarios no tendrán que entrar a la aplicación para leer sus mensajes



Estos son los pasos que debes seguir para leerlos (Foto: Reuters) (Dado Ruvic/) WhatsApp es una… https://t.co/SRbLjZzBYG pic.twitter.com/rxhqhsNKru — Ricardo Camargo (@pcfixmardel) March 23, 2021

Otra manera de hacerlo es descargar una aplicación llamada Flychat, la cual te pone en una especie de "modo incógnito", la puedes bajar de la Google App Store sin costo alguno. Lo mejor de esta app es que no sólo funciona con WhatsApp, ya que también se puede usar con Messenger, Line y otras plataformas de videollamada como Hangouts y Skype. PASENSE Q TELEGRAM Y DEJEN WHATSAPP Y FACEBOOK

YA LES DIMOS MILLONES DE DOLARES A MARK ZUCARITAS.

PASENSE A TELEGRAM, LIBRY



NO LOS HAGAMOS MAS MILLONARIOS Y EL PUBLICO MAS ADICTO A ELLOS



Ver "El truco de WHATSAPP que lo cambiaria todo" en YouTube https://t.co/myscB7jsXg — Lola (@Lola56952523) March 22, 2021

El programa funciona automáticamente y estarás oculto en todas las aplicaciones al mismo tiempo, aunque no las estés utilizando en este momento, pero tú sí sabrás si tus contactos están conectados.