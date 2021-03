"Live Rooms"; ahora podrás hacer transmisiones en vivo con cuatro personas en Instagram

“Live Rooms” es el nombre de la nueva función que Instagram presentó este lunes, la cual permitirá transmisiones en vivo entre 4 personas al mismo tiempo. Con esta nueva herramienta se facilitan los videos en directo con el fin de recibir mejores contenidos. Live Rooms has entered that chat 👀



Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4 — Instagram (@instagram) March 1, 2021

¿Cómo funciona “Live Rooms”?

Esta nueva herramienta se estrenó en la India y ahora llegará a cualquier parte del mundo para que puedas conectarte con quien desees.

Para obtener la función sencillamente tendrás que deslizarte a la izquierda y elegir la opción de "cámara en vivo", luego definir el nombre de tu transmisión. Finalmente aparecerá un ícono llamado "Live Rooms", desde ahí podrás seleccionar a los otros 3 participantes.

La compañía también dijo que ninguna persona del live se puede tener bloqueada entre sí, ya que no se podrá concretar la transmisión.

“Las funciones que están actualmente disponibles para los anfitriones, como la capacidad de informar y bloquear comentarios, estarán activas en “Live Rooms”. Hace 58 minutos Instagram presentó Live rooms...



Si clubhouse tiene un room, twitter tiene spaces. Si twitter tiene Spaces, Instagram tiene Live Rooms. Si Instagram tiene Live Rooms linkedin en breve sacará algo parecido. pic.twitter.com/Dq5pwWowJ1 — Daniel Prieto Rhein (@DerMasterPlan) March 1, 2021

La red social afirmó esta es una buena oportunidad para crear más contenidos y que los usuarios tengan la alternativa de escuchar a otras personas de su interés hablar sobre un tema al mismo tiempo.