Ver para creer: Confunden un hoyo en la playa con un meteorito

Gran revuelo provocó el hallazgo de un hoyo en una playa de Irlanda con una roca en su interior, mucha gente creyó que estaban ante un cráter hecho por la caída de un meteorito. El descubrimiento rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Dave Kennedy, un entusiasta de la astronomía fue quien descubrió la supuesta roca proveniente del espacio exterior cuando caminaba en la playa de Portmarnock, al norte de Dublín, y con vehemente certeza afirmó que se trataba de un evento cósmico sin precedentes.

Tras el hallazgo los medios de comunicación locales, entre ellos Virgin Media News, asistieron al lugar del supuesto impacto para documentarlo con sus cámaras.

Al ser entrevistado, Kennedy dijo con absoluta certeza ser el descubridor de un “evento cósmico”, por las características del lugar y porque la roca tenía una marca que asemejaba ser una quemadura.

Afirmó que días antes había visto un documental de la NASA, y cuando vio el agujero en la playa y la roca de inmediato tuvo la seguridad de que se trababa de un meteorito.

Lo que en realidad sucedió

Poco duró el júbilo causado por la supuesta roca del espacio, ya que fue publicado un video donde se mostraba lo que realmente había causado el hoyo sobre la arena.

Un día antes del descubrimiento hecho por Kennedy, un joven cavó el hueco en la arena utilizando las clásicas palas de playa de juguete, pero lo hizo con tanta simetría que permaneció intacto toda la noche, y tampoco fue alcanzado por el agua de mar.

#WATCH A mysterious hole on a beach has caused a stir in North Dublin.



A local astronomy enthusiast is hoping the crater in Portmarnock, could be the aftermath of a cosmic event.



@Hanelizaa reports ⤵️#VMNews pic.twitter.com/cGJiyd3eZj — Virgin Media News (@VirginMediaNews) September 13, 2023

Meteorito sobre Acapulco

Otro video que se hizo viral en redes sociales fue publicado hace unos días, mostrando un objeto luminoso de color verdoso cruzando el cielo nocturno sobre Acapulco, lo que causó asombro entre propios y extraños. En la imagen se ve una bola luminosa de color verde y de ella se desprenden destellos rojos y naranjas. No se ha informado de forma oficial si realmente era un meteorito o basura espacial reingresando en el planeta.

El evento también generó memes y bromas, como un comentario que decía: “Ya Diosito suéltanos”, en alusión a los eventos que recientemente han pasado en el puerto, que van desde terremotos y el reciente huracán Otis.

#Acapulco | ☄️ Supuesto meteoro causa expectación entre acapulqueñoshttps://t.co/xiGnyrGLVQ

Video: Cortesía | Crisóforo Ibáñez Morales pic.twitter.com/x9pdCiqzgC — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) January 18, 2024

¿Qué es un meteorito?

Un meteorito es un cuerpo celeste que proviene del espacio y cae sobre la Tierra, están formados principalmente de hierro-níquel y minerales de silicato, pero también de roca y hielo. La mayoría se desintegra en su totalidad al ingresar a la atmósfera terrestre y en ocasiones logran tocar llegar a la superficie. El término meteoro viene del griego meteoros, que significa “fenómeno en el cielo”.

¿Cuál es la diferencia entre un meteoro y un meteorito?

La diferencia entre meteoro, meteorito y meteoroide se puede definir con mucha facilidad, basándonos en la ubicación de cada uno. El meteoroide corresponde al espacio, el meteoro a la atmósfera terrestre y el meteorito a la superficie del planeta.

Este año viene el Cometa Diablo

En 2024 tendremos un evento cósmico con el avistamiento del meteoroide 12/P Pons-Brooks, también conocido como Cometa Diablo. Es un cuerpo celeste de órbita definida que no representa peligro para la Tierra.

Su núcleo mide el equivalente a tres veces el tamaño del Monte Everest y conforme se acerque al Sol aumentará su luminosidad. A partir de febrero 2024 podrá apreciarse en su paso por la bóveda celeste y su máximo brillo se verá a partir del próximo 21 de abril, para ese entonces podrá observarse a simple vista sin necesidad de telescopios o binoculares.

Por su ubicación geográfica, en México sólo podrá verse unas pocas horas en el cielo vespertino y matinal.