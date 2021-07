¿Google entiende washawasheo?; busca "Aguanchu bi fri" y te llevarás una sorpresa

Siempre nos ha sorprendido el buscador de Google, pues es mágico a la hora de entender lo que queremos buscar, sobre todo con canciones que desconocemos pero que aún con todos los errores Google logra interpretarlos perfectamente.

Su magia se ha extendido tanto que aunque no lo creas, si pones en el buscador de Youtube frases como "aguanchu bi fri", "aaaa cigueña" o "ebribare", los resultados arrojarán las canciones que tengan la pronunciación real en inglés.

De hecho, capturas de pantallas que se compartieron en redes sociales, mostraban a diversos usuarios sorprendidos por el cómo es que dieron con un resultado sorprendentemente acertado... y en algunas ocasiones casi vergonzante. Me he metido en una conversación de @hematocritico y acabo de descubrir lo más maravilloso que ha creado la inteligencia artificial. Ahí va (minihilo) pic.twitter.com/jbqY0dpGj3 — David Pareja (@davidpareja) March 12, 2019

Desde lo más absurdo hasta lo impensado... algunas de las búsquedas como "acachu filin", "pum pum pack rock", "eni ayuwoki", "buayas, buayas"... o hasta "endaaa...".

Aquí se acaba la magia...

Si bien es cierto que es sorprendente cómo acierta el buscador cuando buscamos algo con cualquier indicio que tengamos de ello, detrás de cada resultado hay una cantidad incontable de clicks de usuarios de internet a nivel global. Las búsquedas similares o idénticas son millones... entonces, Google sólo se encarga de ir puliendo su trabajo mostrando resultados.

Es decir, los resultados se dan de esa forma, porque ya han sido buscados con anterioridad y mucha gente ha confirmado que es uno u otro el resultado final. Es entonces cuando el buscador de Google "aprende" de cada búsqueda particular que se realiza y sobre todo de los resultados que muestra. Si el usuario termina consumiendo un enlace o video, Google pensará que ese era el resultado correcto.

Si al final, lo que buscabas no era el resultado correcto o adecuado, significa que no muchos usuarios han dado click en alguna de sus respuestas... pero no te preocupes porque en muy poco tiempo, lo que busques se reposicionará hasta llegar a ser el primero en los resultados.

Tal vez artistas como Disney, Spice Girls o Queen se espanten por la forma en que sus éxitos son buscados, pero lo cierto es que el motor de búsqueda de Google cada vez es mejor.