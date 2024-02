Un accidente automovilístico cambió su vida

María del Carmen es una joven emprendedora y entusiasta que hace cinco años, un accidente automovilístico en una de las principales avenidas de Acapulco le cambió por completo su vida, el percance que no fue provocado por ella la dejó sin movilidad en una gran parte de su cuerpo.

Los primeros años luego del accidente, fueron dolorosos, de tristeza y de mucha desesperación para la joven mujer, sin embargo, integrarse a una actividad deportiva le ayudo a salir de la depresión y de los malos momentos que vivía al no tener movilidad en sus piernas, y hoy María del Carmen es parte fundamental de un equipo de básquet en Acapulco.

La mañana de este martes, a María del Carmen junto a los integrantes de su equipo de básquetbol, fue beneficiada con el apoyo de una silla de ruedas especial para la actividad deportiva que realiza, hoy según ella, podrá asistir con este equipo a torneos profesionales dentro y fuera del país.

"La vida nos da oportunidades y yo ahora tengo una nueva etapa y forma para vivirla, siempre sonriéndole a la vida, no dependiendo de nadie, he aprendido a valerme por mí misma, a bordo de mi automóvil adaptado para seguir manejando, así como en mi silla con la que puedo moverme a donde yo quiera con mayor facilidad, siempre viendo con gran animo lo que Dios me volvió a regalar una segunda oportunidad de vivir", dijo sonriente y recibiendo de manos de la presidenta su nueva silla de ruedas.

María del Carmen Martínez, sufre de una lección medular nivel T12 yT13, que la mantiene sentada en una silla de ruedas debido a la inmovilidad que sufre desde la cintura de su cuerpo hasta las piernas, pero esto no le impidió seguir adelante con su vida, con sus actividades y lo más importante con las ganas que tiene de seguir viviendo y haciendo lo que a ella más le gusta el deporte.

Desde hace cinco años, sufrió el accidente y desde hace uno se integró al equipo de básquetbol, donde sus compañeros le han ayudado mucho para poder salir adelante con cada una de las lecciones de vida que se tienen al interior del grupo.