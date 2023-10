Sus piernas no le impiden ser un experto talachero y gran futbolista

La discapacidad que a Martín le ocasionó el síndrome de “artrogriposis múltiple congénito” no ha sido una limitante para que él se desenvuelva plenamente en la sociedad y se desempeñe en el oficio de “talachero”, una actividad que requiere de mucha fuerza física y conocimiento de la técnica para cambiar y reparar los neumáticos.

Martín Barragán Gómez es ampliamente conocido en la colonia Galeana donde tiene su taller, el síndrome le ocasionó que sus sistema óseo de la cadera hacia abajo no se desarrollara de manera correcta, sus piernas quedaron cortas y con poca movilidad, debido a ello se apoya en sus manos para desplazarse.

Para cambiar una llanta lo hace sentado y asegura que hasta el momento no ha habido ningún trabajo que no pueda realizar, incluso le gustaría hacer una competencia con personas que no tiene una limitante para ver quien cambia primero una llanta, pues él ha visto que es muy rápido en su trabajo.

El oficio de talachero lo aprendió hace más de dos décadas cuando estaba estudiando la preparatoria y contaba con 17 años de edad, entonces él estaba de ayudante sólo echaba aire y arrimaba herramienta, pero un día lo dejaron sólo, y llegó una camioneta que pidió el cambio de las 4 llantas, “decidí que lo haría y me apliqué, me tardé más de una hora haciéndolo, hubo un momento en que casi desistí, me desesperé, pero mi meta era terminar ese carro y finalmente o logré, después me tiré bajo la mesa y me dormí cuatro horas porque mi cuerpo ya no aguantaba más”.

Ese día Martín Supo que para él no hay límites que si el síndrome le limitó el físico, Dios le fortaleció el corazón y la mente, “la discapacidad está en la cabeza, quienes quieren hacer algo claro que lo pueden hacer”.

Relató que desde niño él trabajó para ayudar a su mamá que es la que estuvo siempre al cuidado de él y que soportó casi cuatro años en el hospital donde le hicieron muchas intervenciones quirúrgicas para corregir parte de sus piernas porque sus pies apuntaban hacia los lados y se pegaban a la cadera.

El mejor portero de futbol

Las cirugías le dieron la oportunidad de caminar y Dios le dio la posibilidad de pensar de manera positiva para que nada lo detenga “yo jugué futbol tengo reconocimientos por ser el mejor portero, a veces no me metían nada de goles y hacía paradas que los demás veían casi imposibles”.

Recuerda que incluso le pusieron el sobrenombre de Ochoa, porque usaba sus bandas en la frente y el pelo largo igual que el que fue portero del a selección nacional, “ahora que ya me casé y tengo un hijo que sacar adelante ya no da tiempo de ir a la cancha pero me sigue gustando el futbol y sueño con ir a ver un partido del América”.

De acuerdo con expertos en medicina la “artrogriposis múltiple congénita” es un síndrome clínico que se da con muy poca frecuencia. Se caracteriza por la existencia de contracturas que afectan articulaciones del organismo, sobre todo de los miembros y en algunos casos también produce anomalías de otros órganos como corazón, pulmones o riñón.

El origen del síndrome no es claro pero se asocia a una compresión intrauterina prolongada, que provoca deformaciones vertebrales, sin embargo también es viable que el síndrome se origine en un periodo temprano de la vida embrionaria antes de que la presión intrauterina pudiera ser un factor determinante.