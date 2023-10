Sus llaveros le dan para mantener su hogar y ¡hasta para viajar!

En la vida no hay imposibles y esto aplica al chileno Roberto, quien con la venta de llaveros mantiene su hogar y todavía le alcanza para viajar.

De buen semblante y con su mercancía lista, este personaje llega a la costera Miguel Alemán y la Vía Rápida, en donde aprovecha el alto para iniciar la vendimia de sus llaveros.

En una breve pausa, orgulloso dice que es originario de la República de Chile, desde donde emprendió la aventura de recorrer Centroamérica y la República Mexicana.

Lee también: Tortillero, payaso ¡y malabarista con machetes!, así se gana la vida

Pero no es rico, es un joven que hace llaveros de piel y los ofrece a los automovilistas que circulan por la Vía Rápida, cuyas ganancias son para el sostén de su familia.

Roberto revela que se casó con una Mexicana y con ella viaja en el interior del país, aunque lleva en el puerto de Acapulco, un poco más de mes y medio.

El chileno muestra orgulloso su mercancía. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Estoy pensando viajar con mi esposa la próxima semana al estado de Oaxaca, para después ir acercándome a la frontera para cruzar a Guatemala.

Pero mientras tanto, su prioridad es vender sus llaveros, aunque las ventas no van como esperaba, "por el calor traen los vidrios arriba y no los bajan cuando me acercó a venderles".

Pero esto no lo inmuta, por el contrario, insiste a nuevos clientes, en ese mismo lugar a donde llega a partir de las 9:00 de la mañana, o al mediodía y hasta por la tarde, para vender los llaveros que él mismo fabrica.