Spiterman ya tiene su mural en la Colosio [Video]

Lo que originalmente iba ser un mural de Spiderman se convirtió en un Spiterman. Éste personaje joven y acapulqueño que caracteriza Wilson Alcaraz quedó plasmado en una pared de un tanque de agua de Capama, en la unidad Luis Donaldo Colosio, en la zona del Acapulco Diamante.

El sorprendente hombre Spiterman acapulqueño y estrella de Tik Tok quedó sorprendido al ver que su personaje fue pintado por David de León, artista plástico y muralista guerrerense.

David, el nuevo vecino de la zona Diamante, busco la forma de embellecer el lugar donde está viviendo en la unidad Luis Donaldo Colosio y quiso donar un mural de Spiderman enfocado para los jóvenes y niños del lugar.

En este sitio donde David pintó a Spiterman es un acceso muy concurrido por niños, jóvenes y adultos, debido a que cerca se encuentra una escuela primaria.

Mientras David daba las primeras pinceladas de lo que sería Spiderman, la gente que pasaba por el lugar le dió la idea para que mejor plasmara un Spiterman, que caracteriza el joven acapulqueño Wilson Alcaraz y a través de redes sociales por los videos que hace junto con su hermano Luis Alcaraz son reconocidos a nivel local, nacional y en Sudamérica.

Relató que le sorprendió como Spiterman es conocido por mucha gente y hasta en Centro América donde amigos de David de León al ver que subió un foto del hombre araña, rápidamente le escribieron que si estaba haciendo el personaje de Spiterman.

David decidió complacer a su público y plasmo a Spiterman con su burro y sus huaraches, así como sale en su personaje que se ha viralizado en redes sociales y ha rebasado los más de 20 millones de reproducciones.

“Se fue dando de manera natural, no fue planeado pero es un personaje que es muy querido y que la gente lo aprecia y ya lo hizo suyo”.

Durante cinco días y bajo los intensos rayos del sol, David estuvo pintando a Spiterman en un espacio de siete metros de ancho por siete de alto y el material que utilizó fue de muy buena calidad para que dure ante el sol, lluvia y salitre.

Se sorprende con su mural

Al lugar llegó Wilson Alcaraz Sánchez con su disfraz del hombre araña y que lo convierte en Spiterman, pero quedó sorprendió al ver en ese enorme mural su personaje.

“Estoy contento y feliz, me sorprendió mucho porque yo no me esperaba esto y cuando las personas me lo mandaron en mensaje, dije tengo que ir a verlo”.

David de León le contó a Wilson que la opinión tan generalizada de la gente fue el que lo llevó a plasmar en un mural al personaje de Spiterman, quien se ha ganado el corazón de muchos por su buen humor que lo ha caracterizado y donde ya trascendió a países de Sudamérica.

David decidió complacer a su público y plasmo a Spiterman con su burro y sus huaraches. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Wilson, quien es estudiante del Instituto Tecnológico de Acapulco en la carrera de administración de empresas, dice que está contento que lo hayan pintado hasta sus huaraches que compro en el centro del puerto , pues así se caracteriza Spiterman donde incluye un burro y sus frases como Mompri , primo hermano.

Relató que Spiterman salió a raíz de un video que grabo con su hermano Luis Alcaraz de un vaso, pero había comprado un traje del hombre araña para su amigo pero como estaba gordito no le quedó y le tocó a Wilson ponérselo.

“Ese es el desmadre que tuve con mi hermano y pues se dio, lo hicimos en video y se salió de control”.

Spiterman está sorprendido que su personaje que inició como un “desmadre” se haya hecho viral y ya lo conocen hasta en Colombia.

“Soy muy querido, la gente me manda bendiciones, que le eche ganas y salúdame cara de ...hay mucho apoyo y la gente apoya mucho gracias a Dios”.

Wilson de 21 años dice que sus compañeros en la escuela al saber que él caracteriza el personaje de Spiterman le hacen burla y le hacen relajo.

Junto con su hermano planea sus videos, aún dice que no se le sube la fama y sigue viviendo en el poblado de la Sabana, ubicado en la zona sub urbana de Acapulco.