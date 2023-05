¿Sabías que la vuelta a la derecha está prohibida? [Video]

¿Cuántas veces usted no continúa su transitar vehicular para dar vuelta a la derecha con el semáforo en rojo? Sí, la mayoría de los conductores lo hacen por falta de conocimiento del reglamento de tránsito vial.

Dicho giro está prohibido debido a que se esta pasando el alto, y es que la mayoría de las personas tienen el conocimiento que es “vuelta continúa con precaución”.

Sin embargo, de acuerdo al reglamento de tránsito municipal en su artículo 96 fracción I inciso B, señala que “si la superficie de lente existen flechas en luz verde, la circulación que avance deberá hacerlo solamente en el sentido indicado por las flechas utilizando los carriles correspondientes”.

Asimismo la fracción III inciso C, menciona que “los conductores de vehículos que pretenden circular en el sentido que indica la flecha deberán detenerse antes de la zona de entonces hasta que una flecha verde les indiqué seguir. Al no existir la flecha en la luz roja y no estar iluminada en la flecha en luz verde se considerará alto al sentido de la circulación que indique la flecha”.

La multa no es nada barata. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Cabe destacar que la multa por pasarse la vuelta a la derecha con el semáforo en luz roja tiene un costo de 518 pesos.

No obstante, algunos elementos de tránsito desconocen dicho artículo y les parece de lo más normal dicha práctica, pero los agentes viales que si las conocen son ellos mismos

quienes dan la recomendación de continuar la circulación a la derecha con el semáforo en alto pero con precaución.

Esta acción ha puesto en peligro la integridad de los peatones ya que al querer cruzar la vía, les es imposible ya que no dejan de circular los vehículos.