Revelados los títulos de los 6 capítulos de Liga de la Justicia de Zack Snyder

La versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, que llega a HBO el 18 de marzo, se ha convertido en uno de los proyectos de superhéroes más esperados del año. Se trata de un filme con un total de cuatro horas de duración, y muchas sorpresas para los fans, cuya historia está dividida en seis capítulos. Los títulos oficiales de estos capítulos que componen la historia de la película han sido ahora revelados. Virales Finaliza el rodaje de la película 'Joker'

En un principio se anunció que el Snyder's Cut se estrenaría como una miniserie de cuatro episodios. Aunque finalmente este no ha sido el caso, la trama del filme sí que se encuentra dividida en seis capítulos diferenciados.

A través de Twitter, el propio director ha revelado cada uno de los títulos, que a su vez dan más pistas de cómo de distinta será su versión a la estrenada en cines.

De este modo, Liga de la Justicia de Zack Snyder queda dividida de la siguiente forma:

Parte 1: "No cuentes con ello, Batman"

Parte 2: "La era de los héroes"

Parte 3: "Querida madre, amado hijo"

Parte 4: "Máquina de cambio"

Parte 5: "Todos los caballos del rey"

Parte 6: "Algo más oscuro"

Part 2: The Age Of Heroes #SnyderCut pic.twitter.com/dVcF3CKWO9 — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 3, 2021 Part 4: “Change Machine” #SnyderCut pic.twitter.com/8fvymtQUHt — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 3, 2021 Part 6: “Something Darker” #SnyderCut pic.twitter.com/FkvDQyVFRG — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 3, 2021

En cuanto a las diferencias entre la versión de 2017 y la de Zack Snyder, además de su metraje ampliamente extendido, se encuentran todo tipo de sorpresas para los fans, desde la aparición de Darkseid al regreso del Joker de Jared Leto en la secuencia Knightmare, pasando por la introducción de Detective Marciano, el traje negro de Superman y un misterioso cameo final.

De hecho, tal y como ha explicado el propio Snyder, el desenlace será un "gran cliffhanger" que, desgraciadamente, no llevará a ningún sitio, ya que no existen planes para una segunda entrega de Liga de la Justicia o cualquier otro proyecto de DC con el director.