Así reacciona Guillermo del Toro a tatuaje inspirado en "El Fauno"

En redes sociales e internet se llevó a cabo una campaña para que un tatuaje inspirado en la película “El Laberinto del Fauno” llegara a Guillermo del Toro, ahora el cineasta mexicano dio su opinión sobre el diseño basado en sus personajes.

La creadora del tatuaje Renata del Águila, compartió a través de Twitter su excelente diseño que muestra a una mujer y a los personajes “el Fauno” y “el Hombre Pálido”.

Por medio de la red social pidió que la ayudaran a compartir su creación para que Guillermo del Toro pudiera verla; al momento la imagen supera los 34 mil "likes" y ha sido compartida cerca de seis mil veces.

Soy tatuadora e hice este tatuaje basado en la peli “El laberinto del fauno” me ayudan a que @RealGDT lo vea? 🥺❤️ pic.twitter.com/OcZF7y6VNz — Renata del aguila (@rendelaguila) February 11, 2021

Guillermo del Toro ya vio el tatuaje…

A la solicitud de la artista se sumaron varios usuarios difundiendo la creación y ha recibido muchos comentarios con elogios, aunque uno de sus seguidores le preguntó, ¿qué pasaría si Guillermo del Toro la demanda por usar su obra?

Pese al comentario de que tal vez podría tener problemas, el cineasta sorpresivamente reaccionó y opinó sobre el dibujo. ¡A mí me gustó mucho!, expresó en una publicación en Twitter. A mi me gusto mucho- — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 12, 2021