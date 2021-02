Marvel recuerda a los fans que Viuda Negra aún existe

Viuda Negra (Black Widow) se ha convertido en la cinta maldita de Marvel. Los continuos retrasos producidos por la pandemia de Coronavirus han pospuesto su estreno más de un año. Pero la película aún existe, y sus creadores han querido recordárselo al fandom con una nueva foto de Scarlett Johansson en el set de rodaje. Gossip No Way Home, este es el título oficial de la tercera película de Spider-Man

Como la gran mayoría de películas de las Fase 4 del UCM, que ha comenzado con el lanzamiento de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) en Disney+, Viuda Negra tuvo que retrasar su estreno a causa de las restricciones sanitarias derivadas del Covid. Si todo va bien, el filme se estrenará el próximo 7 de mayo, pero eso aún podría variar en función de la pandemia.

Pese a las peticiones de los fans, el director de Marvel Studios Kevin Feige se ha mostrado reacio a un estreno ya sea en Disney+ o de forma simultánea en salas y en streaming. Eso quiere decir que Viuda Negra sigue esperando su lanzamiento en salas. Pero ha pasado tanto tiempo que el interés de la gente ha disminuido considerablemente.

Y para que el 'hype' no decaiga, la maquilladora de Viuda Negra, Deborah Lamia Denaver, ha compartido una foto en Instagram en la que aparece Scarlett Johansson con su traje de espía, apuntando con su arma directamente a la cámara y con un chroma azul detrás, preparada para entrar por fin en acción. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deborah Lamia Denaver (@lamiadenaver)