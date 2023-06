¿Qué es y cómo se celebra el Yellow Day?

El Yellow Day (Día amarillo), también conocido como el día más feliz del año, tiene verificativo cada 20 de junio y se le atribuye al psicólogo Cliff Arnall, quien aseguró que se trata de que los seres humanos destaquen y recuerden las cosas que los hacen felices.

Arnall aseguró hallar la fórmula a través del análisis de comportamientos económicos y climatológicos; no obstante, no hay evidencia científica que pruebe que su teoría sea cierta, pero el Yellow Day es el pretexto perfecto para interiorizar y cuestionarse qué acciones, personas o circunstancias nos producen felicidad.

Mariel Elizalde Coro, psicóloga y tanatóloga, opina que la gente no debe presionarse a sentir una emoción; aunque piensa que el día más feliz del año es un pretexto para ver al mundo con otros ojos, agudizar los sentidos y concertar con uno mismo.

"No hay que frustrarse, no todo el tiempo vamos a estar felices y no porque nos digan que es el día más feliz del año vamos a estarlo. La clave es sentir cualquier emoción sin miedo, y automáticamente nos llevará a la felicidad", considera.

Asegura que la mercadotecnia y los medios de comunicación podrían hacer presión social y manipular a las masas para obtener beneficios.

No obstante, al no estar comprobado científicamente que el día más triste y feliz existen, puesto que las emociones le corresponden a cada ser humano y lo que vivan a su alrededor, puede que las personas se "programen" o predispongan a comportarse o pensar de cierta manera gracias a la difusión y repetición de la idea original, explica la tanatóloga.

Expresó que si una persona atraviesa por una situación complicada, una enfermedad, sensación de corazón roto o simplemente quiere sentirse mejor y encontrar motivos para ser feliz y unirse al Yellow Day, podría hacer lo siguiente:

Meditar: A través del silencio el ser humano se descubre como un ser vivo que respira, existe, que tiene un cuerpo físico y el resto de características básicas que posiblemente daba por hecho.

Hacer ejercicio: Está científicamente comprobado que la serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con la emoción de la felicidad y éste se estimula al realizar actividad física.

Para producir esta sustancia bastará con hacer ejercicio durante unos 20 o 30 minutos diarios, de acuerdo con Ana Contreras Barocio, médica residente de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM.

El día más feliz del año es un pretexto para ver al mundo con otros ojos. / Cortesía | Pixabay

Coro comparte una frase que constantemente le repite a sus pacientes para darles estabilidad: "Tienes que conectar con el aquí y el ahora; el presente es un regalo, ya que pensar en exceso en el futuro nos lleva a sentir ansiedad, y pensar en el pasado nos acerca a la depresión".

Sería lindo que todos los días fueran amarillos y que las personas encontraran en la rutina momentos y cosas que los hagan sentir felices, sin reprimir la tristeza, el miedo o el resto de emociones, añade.

Dice que el Yellow Day podría ser el inicio de un nuevo estilo de vida que les permita a las personas vivir intensamente, lo que al final los llevará a la felicidad: "Las emociones que no son felicidad, como la tristeza, son completamente naturales y sanadoras porque hacen que las lágrimas fluyan, y esto es como la lluvia, cuando cesa todo se ve más claro".

