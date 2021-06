Nintendo confirma fecha y tiempo para su participación durante el E3

Después de un tiempo y de muchos rumores, Nintendo ha confirmado sus planes para el E3 2021 a través de sus cuentas de redes sociales.

Lo que compartió la gran N en sus cuentas, ha sido la confirmación del día 15 de junio de su participación en el gran evento donde mostrarán todos sus juegos proyectados para los siguientes 8 meses. https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1400089827501092867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1400089827501092867%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nintenderos.com%2F2021%2F06%2Fnintendo-desvela-sus-planes-para-el-e3-2021-con-nintendo-direct-y-mas%2F

Además, la duración de la presentación de Nintendo tendrá una duración de 40 minutos y además, dispondrá de otras 3 horas con muchos gameplays de todos los juegos que se estarán mostrando en el E3.

¿Presentación de Nintendo Switch Pro?

Si bien el internet estalló la semana pasada por el rumor de la inminente presentación de la Nintendo Switch, poco se ha sabido de lo compartido por el insider @Shpeshal_Nick y la propia Bloomberg, aún no se han pronunciado al respecto. At the moment, I’m told the Super Nintendo Switch (that’s what I want the name to be damn it) Direct/Mini Direct/Announcement is scheduled for Thursday. But it’s been pushed before, could be again. — Nick (@Shpeshal_Nick) May 31, 2021

Tampoco la compañía se ha pronunciado al respecto ni dado indicios de si incluso, existe y está en sus planes. 今週末6月5日19時より開催される「2021 オンラインチャレンジ 第1戦」。

ルールは「追加ステージ」×「アイテムなし」。#スマブラSP 発売後に加わった10種類のステージを舞台に、1on1の真剣勝負です。新ファイターにゆかりのある風景を目にしながら、対戦をお楽しみください。 pic.twitter.com/KwW1ogjDEf — 大乱闘スマッシュブラザーズ【スマブラ公式】 (@SmashBrosJP) June 1, 2021

Aunque no hay nada definido ni claro, lo cierto es que el próximo personaje de Super Smash Bros. Ultimate será presentado durante el próximo E3, dado que el próximo sábado estará disponible el evento donde después de 9 batallas en los escenarios lanzados junto a los DLC, el décimo será una pista del nuevo combatiente y penúltimo personaje del Fighter Pass Vol. 2.