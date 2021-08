Mattel dedica muñeca Barbie en honor a científica británica

La compañía juguetera estadounidense Mattel ha lanzado una muñeca Barbie en honor a la científica que lideró el desarrollo de la vacuna Oxford-Astrazeneca, la investigadora británica Sarah Gilbert.



Profesora de vacunología en la universidad inglesa de Oxford, Gilbert inicialmente encontró “muy extraña” la iniciativa pero ahora espera que sirva de inspiración para las jóvenes y niñas para dedicarse a las disciplinas científicas, indicó en declaraciones en un vídeo difundido por la empresa.

“Me apasiona poder inspirar a las siguientes generaciones de chicas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y espero que las niñas que vean mi Barbie se den cuenta de lo vital que son las carreras en ciencia para ayudar al mundo”, dijo la vacunóloga, que añadió que "todo el mundo puede conseguir lo que quiere en la vida".

Cortesía | EFE

En este sentido, la marca Barbie hará una donación a la organización WISE, elegida por Gilbert, que se dedica a la promoción de mujeres en ciencia e ingeniería con la campaña “My Skills My Life” (Mis habilidades Mi Vida), que trabaja para engrosar el porcentaje de mujeres en el Reino Unido -actualmente, un 24%- que están en puestos de liderazgo en disciplinas científicas.



“Mi sueño es que mi muñeca muestre a las niñas una profesión que tal vez no eran conscientes ni de que existía, como ser vacunóloga”, expresó Gilbert, que agregó que su familia y amigos encuentran "divertido" que ahora tenga una muñeca Barbie en su honor.

Junto con esta científica, Barbie reconoció a otras cinco profesionales del mundo de disciplinas de ciencia y salud que han trabajado “con valentía y tenacidad” en la lucha contra la covid-19 desde que estalló la pandemia.