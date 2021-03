Cardi B tendrá su propia muñeca

Nueva York, NY.- La rapera latina Belcalis Marlenis Almanzar, más conocida como Cardi B, que recientemente anunció que protagonizará su primera película, también contará a partir del próximo julio con una muñeca que no estará hecha a su imagen y semejanza, pero sí inspirada en la cantante neoyorquina.



La compañía Real Women Are (Las mujeres reales son, en español) ha anunciado este viernes el lanzamiento de una edición limitada de 1.000 Cardi B de juguete, cuya compra sólo será posible durante 72 horas.



"Cardi B es una rapera revolucionaria, galardonada en los Grammy y es también una personalidad de las redes sociales, inteligente, fiel a sí misma y que no tiene miedo", asegura la caja que contiene la muñeca, que puede ser adquirida por 35 dólares. El pedido incluye varios accesorios y dos trajes.



La compañía ofrece también la posibilidad de una versión "VIP" por 99 dólares y que ofrece dos Cardi B con accesorios dorados y "un objeto personalizado" por la artista, que la empresa no desvela.



Aunque los encargos sólo se pueden hacer en las próximas horas, las pequeñas Cardi B no llamarán a las puertas de sus compradores hasta el próximo julio.



Real Women Are asegura que su marca busca celebrar la diversidad y "reconoce la necesidad de la variedad para la representación de las mujeres de color. No solo en el tono de piel y la forma del cuerpo, sino también con diversidad en la manera que piensan y sueñan".



"Las muñecas son asequibles, de gran calidad, inclusivas y divertidas y ofrecen a las niñas ejemplos tangibles de mujeres a las que admiran y destellos de las mujeres en las que quieren convertirse", asegura la empresa.



En la caja que la contiene, donde los tonos rosas y chicles dominan sobre el resto de la escala cromática, hay además impresa una frase de la rapera: "Quiero mostrar a las personas que pueden hacer cosas positivas y también pueden ser ellas mismas".



La cantante, que hizo famoso su grito de guerra "okurrrr", protagonizará su propia película, la comedia "Assisted Living", de la que aún no se conocen muchos detalles. Gossip Belinda prepara regreso a la televisión con nueva serie



La artista estadounidense de origen dominicano, que también es una estrella de las redes sociales (cuenta con 81 millones de seguidores en Instagram), tiene pendiente el estreno de "F9", novena entrega de la exitosa saga de acción "Fast & Furious", y en la que escolta con un rol secundario a actores como Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodríguez, Helen Mirren o John Cena.



Además, fue noticia el pasado diciembre al ser nombrada mujer del año por la revista musical Billboard, que destacó su carrera estelar pero también su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años, como el placer femenino.