Mapa del avión de Among Us saldrá el 31 de marzo

Among Us obtuvo la victoria en dos categorías de la edición más reciente de The Game Awards, donde hace tres meses presentó el nuevo mapa del juego llamado The Airship, pero no fue lanzado de forma oficial. ¡Pues bien!, la comunidad gamer seguramente recibirá con buenos ojos el anuncio de Innersloth, el cual indica que el nuevo nivel llegará a todas las consolas el 31 de marzo. Doble Vía Fortnite revela cambios y nuevo mapa en la temporada 6 del capítulo 2

La actualización será de forma gratuita para todas las plataformas, y según a información revelada habrá nuevas tareas, podrás elegir en qué habitación inicias y tendrás acceso a otros pisos del avión, además de nuevos gorros para los personajes.

La empresa señala que la tardanza en la llegada del nuevo mapa, pese a que ya estaba diseñado, se debe a que aún necesitaban depurar varios aspectos para que el juego corriera bien en todas las plataformas. Lo que no cambiará será el número de usuarios por equipo, el cual seguirá de cinco personas.

Otra parte que requería se revisada a profundidad y que llega con la nueva actualización es el nuevo sistema de moderación, con el que se espera solucionar problemas de algunos usuarios tóxicos que respondían al feedback. 📢 MARCH 31 📢#TheAirship is coming.



this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!



wake up ur crew it's almost time to eject impostors



🗞️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n — Among Us ✨ New map - MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021

Lo bueno que ya está todo listo y este 31 de marzo ya podremos explorar este nuevo mapa de Among Us. ¿Tú eres el impostor?