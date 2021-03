Fortnite revela cambios y nuevo mapa en la temporada 6 del capítulo 2

Luego de una larga temporada 5 en uno de los Battle Royale más conocidos de toda la industria de los videojuegos, el día de hoy fue lanzado el tráiler donde revelan de qué se tratará la sexta temporada del juego.

La historia de la nueva temporada, está relacionada con Jonesy intentando sellar el Punto Cero y al no tener otra opción para lograr su cometido, pide ayuda a la Fundación. A partir de aquí es cuando surge la torre de piedra donde se sellará al Punto Cero.

La nueva actualización de temporada incluirá además nuevas skins de paga; poco después de haber sido revelado el tráiler cinemático, también se mostraron las skins de la arqueóloga más famosa de los videojuegos Lara Croft, así como la Joven Titán más siniestra de todo el universo DC, Raven... ambas estarán disponibles desde el día de hoy.

Además, tal y como se rumoreaba previo al lanzamiento de la actualización, Epic Games incluyó para está ocasión la interacción con animales salvajes y una renovada manera de "craftear" armas; con los botines que vayas recogiendo y otras cosas que suelten los animales podrás construir nuevas armas, como el fusil primitivo, el revólver o los arcos ígneo y el metálico.