Crash Bandicoot 4 It's About Time llegará a PC; conoce todos los detalles...

Tras la salida de Crash Bandicoot 4 It's About en NintendoSwitch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, por fin a finales de mes lo hará también en PC.

La fecha de su lanzamiento ha sido confirmada a través de un tráiler para el 26 de marzo, aunque no saldrá a la venta en formato físico y sólo estará disponible en Battle.net

Esto podría interesarte: Bethesda: Estos juegos llegarán mañana a Xbox Game Pass

El título corre mucho mejor en las consolas más nuevas, con optimizaciones visuales y de rendimiento, algo así como 60 fps y 4K, es de suponer que esas mejoras estarán disponibles en la versión de PC, si el equipo lo aguanta.

Lo que sí se sabe es que el juego tendrá cientos de niveles donde se mezclarán elementos peculiares con nuevos personajes jugables, como Crash, Coco, Neo Córtex, Tawna y Dingodile, además de delirantes niveles reversos.