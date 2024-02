DJ pionero lleva la marca Acapulco por el mundo

Con 68 años de edad, Luis Ortega es un DJ pionero que ha marcado la historia de Acapulco siendo el creador del concepto musical de la discoteca Baby’O, y otros centros nocturnos donde hizo las noches de música y espectacularidad con distintos ritmos y beats.

Siendo un niño, a la edad de 10 años descubrió el gusto por la música cuando acompañó a su hermana a una tardeada a la disco Tequila A Go Go, ahí escuchó por primera vez al primer DJ Agustín Martínez.

“Lo que llamó mi atención es cómo se escuchaba ese sonido separado en frecuencias en el mundo 1964, la manera como estaba tocando el primer DJ, esa noche yo tenía ya una visión de que eso iba a trascender que algo pasaría y mira lo que sigue pasando”, recordó con gran entusiasmo.

Lea también: Don Agustín Núñez abrió su propio antro en su domicilio

En un principio sus padres no creían en él ya que ese tema de la vida nocturna es muy satanizado, sin embargo, tiempo después le dieron la razón al ver que estaba laborando en las discoteque más reconocida a nivel internacional del puerto.

Desde los 14 años aprendió a mezclar la música, involucrándose con la gente que ya la producía y al ver los músicos del Baby´O, su talento cuando ya tenía 20 años no dudaron en ningún momento en contratarlo.

“Yo acepte porque me llegaron al precio y buen precio, además lo hacía por pasión, por el amor a la música, no me arrepiento”, narró el programador, arreglista, director artístico y músico.

Pese a vivir por más de seis décadas en la vida nocturna, para él, el ingerir bebidas alcohólicas, fumar o usar algún tipo de droga, nunca fue de su gusto, solo en algunas ocasiones degustaba de 3 copas.

El gobierno del estado reconoce al Dj Luis Ortega pionero de la vida nocturna en Acapulco y creador del concepto musical de la discoteca Baby’O. Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Doble Vía La Roca, centro nocturno pionero de la diversión en Acapulco

“Tú no necesitas nada para sentir, el secreto es que tú creas lo que eres, para empezar a sentir, porque la gente utiliza psicotrópicos para llegar al nivel de la sensación y no necesitas nada, solo ser tú mismo, es una leyenda urbana que el trabajar de noche implica esos excesos”.

Padre de un hombre y una mujer, quienes son gustosos de la música, pero su hija Lula Portun, heredó el talento de Luis, teniendo ella su propia esencia, es también DJ, y actualmente trabaja en la Condesa en la CDMX.

Luis Alfredo Ortega Valle actualmente radica en la Rivera Nayarit, donde labora en Bahía de Banderas en Punta Mita en uno de los mejores restaurantes de música para adulto contemporáneo.

Él visitó el puerto de Acapulco ya que el gobierno del estado develo una velaría con su fotografía en Sinfonía del Mar, acto que lo engalanó y dijo sentirse feliz ya que es algo que hace con pasión, habiendo detrás una historia impresionante ya que además ha llevado la marca de Acapulco por todo el mundo, como en Miami, New York, Cannes, Houston y varias ciudades de la República mexicana.