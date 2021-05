La Star Wars Celebration de 2022 se adelanta dos meses

La Star Wars Celebration de Anaheim, California, iba a tener lugar en 2020, pero se vio retrasada por la pandemia de coronavirus hasta agosto de 2022. Sin embargo, ahora se ha vuelto a cambiar la fecha, adelantándose dos meses y coincidiendo con el Día de los Caídos en Estados Unidos y con el estreno de El ataque de los clones en 2002.

Según el sitio web de Star Wars, la convención de 2022 tendrá lugar entre el 26 y 29 de mayo, un fin de semana que solían ocupar los estrenos de la franquicia galáctica hasta que El despertar de la Fuerza, película a partir de la cual Disney cambió el calendario y se convirtieron en películas navideñas. Doble Vía El sable láser "real" de Disney ya es oficial

Esto supone una brecha de tres años desde la última Star Wars Celebration, que tuvo lugar en 2019 coincidiendo con el 20 aniversario de La amenaza fantasma. La convención de 2017 coincidió con el 40 aniversario de Una nueva esperanza, y en 2022 tendrá lugar una semana después del estreno de el Ataque de los Clones, hace también dos décadas ya.

Las entradas adquiridas previamente para agosto serán canjeables en las nuevas fechas, y aquellos fans que quieran que el importe les sea devuelto tienen hasta el 11 de junio para solicitarlo. An important update on Star Wars Celebration Anaheim https://t.co/qwcUabm7OB pic.twitter.com/vqfRdjtqz0 — StarWars Celebration (@SW_Celebration) May 12, 2021

Se espera que el Star Wars Celebration traiga nuevas y jugosas noticias de las nuevas series de Star Wars, como Obi-Wan Kenobi, Andor o Ahsoka Tano, así como de la 3ª temporada de The Mandalorian, que tiene previsto su estreno en 2022, con el 2021 ocupado con el spin-off El libro deBoba Fett.