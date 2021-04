Llega Luz de los Jedi, la tercera entre de Star Wars: The High Republic

Star Wars: The High Republic, una serie de novelas y cómics con historias originales del universo galáctico que tienen lugar 200 años antes de La Primera Orden, de El Imperio o incluso antes de La Amenaza Fantasma, estrena su tercera entrega, titulada Luz de los Jedi.

De la mano de Planeta Cómic el 5 de mayo llega el tercer libro obra de Charles Soule, un novelista, escritor de cómics, músico y abogado que ha escrito obras de Daredevil, She-Hulk o Lobezno y también cómics de Star Wars (Darth Vader, Poe Dameron y Lando, entre otros). Doble Vía Mando saldrá en la serie El Libro de Boba Fett de este año

La historia de Luz de los Jedi está ubicada en la conocida como La edad dorada de la orden, en la que los intrépidos exploradores del hiperespacio expanden La República hacia las estrellas más lejanas. El mundo crece bajo el benevolente liderazgo del Senado y la paz reina, reforzada por la sabiduría y fortaleza de la reconocida orden de los usuarios de la Fuerza conocidos como los Jedi.

Los libres ciudadanos de la galaxia confían la habilidad de los Jedi para hacer frente a cualquier tormenta, pero incluso la luz más brillante puede esconder una sombra y muchas tormentas podrían desafiar cualquier tipo de entrenamiento. Sskeer is a rigid Jedi Master of the High Republic era, unwilling to bend in the face of the galaxy's unknown dangers. #StarWarsTheHighRepublic pic.twitter.com/2hZISCoSEj — Star Wars (@starwars) February 16, 2021

Cuando una insólita catástrofe en el hiperespacio rompe en pedazos una nave, la oleada de metralla emergente del desastre amenaza todo el sistema. Los Jedi aparecen en escena a la primera llamada de socorro. Sin embargo, el alcance de la emergencia puede poner al límite incluso a los Jedi. Mientras el cielo se rompe y la destrucción amenaza la alianza pacífica que han ayudado a construir, los Jedi deben confiar en la Fuerza para enfrentarse al hecho de que un mínimo error podría costar billones de vidas.