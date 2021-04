Mando saldrá en la serie El Libro de Boba Fett de este año

Se ha confirmado la aparición de Din Djarin, mejor conocido como Mando en la serie The Mandalorian, en El Libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars que se estrena en diciembre de este año.

Seguramente no hace falta recordarte el final de la segunda temporada de The Mandalorian, y aunque se sabe que habrá una tercera, ésta no llegará hasta bien entrado el 2022, su rodaje inicia en este mismo mes de abril.

Por suerte no tendremos que esperar tanto para ver a Mando de nuevo en la pantalla, ya que según el medio Cinelinx, el personaje tendrá participación en el nuevo spin-off de Star Wars, luego de ser anunciado en la escena post-créditos del último capítulo de The Mandalorian.

Lo más probable es que se trate de un cameo, aunque serán habituales los cruces entre las futuras series de Star Wars ambientadas en la misma época, como Rangers of the New Republic. A su vez, Temuera Morrison seguirá interpretando a Boba Fett más allá de su serie, por lo que no sería extraño que lo veamos en la tercera entrega de The Mandalorian.

Algo parecido ocurriría con Andor, la serie precuela de Rogue One, en la que aparentemente Ewan McGregor tendrá una participación, anticipando su propia serie de Obi-Wan Kenobi, que está pautada para el 2022.