Sony libera al fin el tráiler de la cinta Venom: Let it be Carnage

En el tráiler vemos al desquiciado Cletus Kasady con el simbionte de Carnage, en busca de la destrucción de Nueva York.

Cortesía | Sony Pictures Entertainment

Luego de larga espera, Sony hizo oficial el anuncio de la nueva película de Venom, una historia Spin Off del enemigo mortal de Spider-Man. Como se había sugerido en la primera parte de la película, nuevamente Venom tendrá que lidiar con una amenaza descomunal, sólo que esta vez el enemigo es otro simbionte con sed de sangre… nadie más que “Carnage”. Cortesía | Sony Doble Vía Promocional de Spider-Man: No Way Home causa furor y los fans buscan pistas La pandemia del Covid-19 ha causado que la industria del cine se replanteé varios estrenos de cintas taquilleras o bien, a replantearse el lanzamiento y hacerlo a través de las plataformas de streaming. La secuela estará disponible si todo sale de acuerdo al plan (y la pandemia del Covid-19 lo permite), se estrenará en otoño, a la vez que Sony confirma también que la nueva película del “arácnido vecino amigable” será en diciembre. ¿Quién es Carnage? Venom es conocido desde la década de los noventas, popularizado en los comics por surgir a partir de los fans y después por la serie animada The Amazing Spider-Man. Cortesía | Smash México A diferencia de Eddie Brock, quien eventualmente logra controlar al simbionte extraterrestre, Carnage es uno extremadamente violento y no descansará hasta aniquilar a toda vida conocida en la Tierra. Para ello, el simbionte habita a un psicópata, Cletus Kasady (interpretado por Woody Harrelson), ayudándolo a escapar del manicomio. Aquí te compartimos el poster oficial de la película y el tráiler estrenado esta mañana:



Por cierto, en una toma de espaldas de Eddie Brock, se puede ver una especie de cameo de Stan Lee, justo en la revista de la entrada de la tienda. Cortesía | Sony Pictures Entertainment



