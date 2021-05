La nueva película de Superman tendrá protagonista y director negros

Warner Bros. está trabajando en una nueva película de Superman, cinta que contará con guion de Ta-Nehisi Coates y producción de J.J. Abrams. Aunque todavía no se conocen los nombres del protagonista y director, la compañía quiere apostar por la diversidad para las figuras clave de esta nueva adaptación.

Según informa The Hollywood Reporter, Warner Bros. quiere un protagonista y un realizador negros, descartando así la posibilidad de que Abrams dirija el filme. El proyecto aún está en las fases iniciales de desarrollo pero la publicación afirma que ya suenan nombres como Steven Caple Jr., J.D. Dillard, Regina King y Shaka King para dirigir. Cine El diablo va a juicio en el tráiler de Expediente Warren 3: Obligado por el demonio

Además, en caso de optar por un director con más experiencia, podrían decantarse por Ryan Coogler o Barry Jenkins. Tal como señala Collider, Coogler está inmerso en Black Panther 2 de Marvel, convirtiéndose en el candidato con menos posibilidades por cuestiones de calendario.

En cuanto al actor protagonista, el nombre que más ha sonado es el de Michael B. Jordan. "Escucho los rumores y todo eso y me lo tomo solamente como un cumplido. Aprecio que la gente piense en mí de esa manera para estos papeles. Realmente no tengo nada más que decir sobre eso, pero sea quien sea o si realmente es así, creo que será algo interesante de ver", dijo recientemente. Tampoco se descarta que el estudio elija a un nuevo rostro para el rol. "Si bien el próximo Superman probablemente tendrá un director de renombre, la estrella protagonista podría ser relativamente desconocida", señala THR.

Lo que sí se sabe es que esta nueva película de Superman alejará a DC del Snyderverse a pesar del reciente lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max. Aunque películas como Aquaman 2 y The Flash seguirán siendo parte de un universo interconectado, su historia y estética serán diferentes del estilo de Snyder. En cualquier caso, el proyecto tardará en llegar a las salas de cine, ya que Coates tiene hasta mediados de diciembre para entregar el guion. Felicidades a #HenryCavill pero sobre todo

EL ES MI SUPERMAN.

Asi que NO gracias Warner, no quiero tu Superman negro version Clark Kent/Kal-El.#HenryCavillSuperman pic.twitter.com/wSEaWAv75d — 🐺§(KnightWolf)§🐺 🇲🇽 #RestoreTheSnyderVerse (@6LO6O6) May 5, 2021

"Coates está creando un Kal-El en la línea de los cómics originales de Superman y hará que el protagonista provenga de Krypton y vaya a la Tierra. Si bien la historia se está elaborando actualmente y muchos detalles podrían cambiar, una opción que se está considerando es que la película sea una historia de época del siglo XX", comenta la publicación estadounidense.