Exquisito manjar costeño en las playas de Acapulco

Sin importar el calor y los fuertes rayos del sol, José desde hace cinco años recorre por más de cinco horas las playa de Acapulco para vender las tradicionales quesadillas de papa con queso, papa y pescado de cazón a la mexicana que ayudan a calmar el hambre mientras estás disfrutando del mar con la familia.

Y es, que si vienes Acapulco y no te comes una orden de las tradicionales quesadillas que venden en la playa, es como no haber venido a Acapulco.

Esas quesadillas bañadas de queso rayado, col y su jitomate pero además acompañadas de su salsa verde casera, hace que se te haga agua la boca cuando tienes hambre después de nadar.

José Luis Díaz Villareal, se encarga de cumplir ese antojo playero y desde hace cinco años sale a vender desde la playa la Diana, el Morro y hasta el Fiesta Americana sus tradicionales quesadillas caseras, incluso eso le ha ayudado a mantener a su esposa y cuatro hijos.

Cuando es temporada alta y le va excelente en la venta, sale de su casa con más de 60 ordenes y cuando son días malos de afluencia turística sólo prepara 28 órdenes.

Exquisitas quesadillas con verdura y salsa. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Las quesadillas que vende José Luis a costo de 25 pesos la orden y su modo de prepararlas ha antojado a los chilangos, que son los clientes fieles, pero también a futbolistas famosos de la selección mexicana que se sale con la familia a las playas de Acapulco y la actriz Rosa Gloria Changoyán conocida por Lola la Trailera.

Con el regreso a clases, José Luis le ha tenido que apretar el paso a la venta porque dice que con tres hijos en la escuela que cursan el kínder, primaria y secundaria, tiene que sacar para la compra de útiles que están los precios por “las nubes”.

Antes de iniciar la venta y recorrer la tierra caliente por la playa, José pide a Dios por un buen día.