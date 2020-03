Esta es la panorámica más detallada de la superficie de Marte tomada por Curiosity

Mientras la vida en la Tierra continúa a un nivel verdaderamente rápido, el Rover Curiosity de la NASA se tomó todo el tiempo disponible para capturar el paisaje más grande obtenido de la superficie de Marte… nada menos que mil fotografías y cerca de 1.8 millones de píxeles en imagen.

El pequeño explorador solitario de la NASA, estuvo trabajando durante seis horas y media en cuatro días continuos, en un momento donde la luz del sol llegaba e iluminaba casi todo el valle. Doble Vía HBO prepara una serie televisiva del videojuego The Last Of Us

Las imágenes fueron capturadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado y fueron en la región Glen Torridon, misma que está siendo explorada por el pequeño “robot”.

El Rover Curiosity lleva cerca de siete años en el planeta vecino Marte, y toda la información sobre sus expediciones y descubrimientos están siendo compartidos por las redes sociales.