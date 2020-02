Rifarán el escudo de Capitán América para una buena causa

Una de las piezas más increíbles de colección de todo el universo Marvel será sorteada para una buena causa.

Uno de los escudos que el Chris Evans utilizó en su papel de Capitán América, será el premio mayor en un evento de recaudación para la organización Girl Powerful, una asociación que busca que las adolescentes sean más concientes de si mismas además de apoyarlas en cualquier problema mental que pudieran padecer. Hey guys, you have a chance to win a screen-used Captain America shield from Avengers: Endgame to support @GirlPowerful__ who are community leaders in real life. Only 4 days left to enter a piece of Marvel history. Go to https://t.co/EHBJ3hLWRJ — Chris Evans (@ChrisEvans) February 17, 2020

El escudo en cuestión, es uno de los usados en la película Avengers: Endgame y de hecho el propio actor compartió en su cuenta de Twitter el sorteo, a la vez que confirmó la legitimidad del mismo.

El escudo también fue donado por Victoria Alonso, quien es productora ejecutiva de Marvel Studios, y el experto en utileria Russell Bobbitt ha dado su garantía de autenticidad también.

Será el próximo 24 de febrero cuando se de a conocer al ganador del concurso y que un fan podrá llevarse a casa.