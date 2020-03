HBO prepara una serie televisiva del videojuego The Last Of Us

Uno de los videojuegos más aclamados por la crítica en los últimos tiempos fue The Last Of Us, un título lanzado para la PlayStation 3 que fue de los mejores en ver escena en su época.

Ahora, en un nuevo golpe en la mesa de la industria del entretenimiento, HBO da un paso adelante en cuanto a la adaptación del videojuego The Last Of Us y contarán con los guiones de los creadores de Chernobyl, Craig Mazin y Neil Druckman.

Del proyecto aún no se sabe mucho, excepto con que será lanzado en formato de serie sin que aún cuente con una cantidad específica de temporadas o de episodios.

En el proyecto también está involucrada la famosa productora de televisión Carolyn Strauss, así como el presidente de Naughty Dog, Evan Wells. Y el proyecto es una coproducción de Sony Pictures Televisión en asociación con PlayStation Productions, donde se pretende concentrar los proyectos que se realizarán en formato Live-Action.

El juego fue lanzado en el 2013 y el título recibió elogios de todo tipo, por su historia durante una época post apocalipsis, centrada en la relación de Joel y Ellie.

La segunda parte del juego será lanzada el próximo 29 de mayo para la PlayStation 4 y ya es uno de los títulos más esperados por toda la comunidad gamer.