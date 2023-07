Población de cocodrilos en Zihuatanejo es saludable: Dimaren

En Ixtapa-Zihuatanejo la población de cocodrilos se encuentra aparentemente saludable y sin sobrepoblación, informó la Dirección Medio Ambiente y Recursos Naturales de Zihuatanejo (Dimaren).

Si bien no existe un conteo oficial, la proyección es que el número no rebasa la capacidad de su hábitat natural, que no están vulnerados, no están en decreción y tampoco se observan enfermos.

Estos datos se estiman gracias a los rescates y marcajes que han hecho de esta especie a lo largo de los últimos años.

La Laguna El Negro es el principal hogar de los cocodrilos en el municipio por ser la de mayor extensión; le siguen el estero de El Coacoyul; La Chanekera en el Ejido Agua de Correa y los espacios más pequeños que son: Las Salinas y La Ropa.

Por ser estos saurios de la vida silvestre, se recomienda a la población que se mantengan alejados de ellos para evitar incidentes, y no precisamente porque sea una especie agresiva, sino que pueden llegar a defenderse si se sienten amenazados.

Tampoco es recomendable que les proporcionen alimento, es una actividad que atrae a los turistas pero que representa una afectación a la especie porque se altera su cadena de sobrevivencia.