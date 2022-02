Disfrutar la Isla de La Roqueta no tiene comparación con nada

Hola, ¿saben? En mi pequeña alberca, que los niños la llaman, mágica, porque en pocas horas, ya los hago nadadores y cuando los padres aceptan acompañarnos, los llevo al mar y son felices al ver los pececitos, nos ha tocado ver cardúmenes de cientos de ellos, ahora los estoy enseñando a bucear para poder llevarlos a ver a la virgen del fondo del mar, pero no en lancha, bueno, sólo la lancha que nos lleva y ahí nos deja, por protección llevo unos espaguetis, ya que con estos podemos pasar más de dos horas.

Pedí a Alicia, del restaurante Palao, me permitiera, como les he pedido desde hace muchos años, permitir a los niños y sus papás, pintar los ídolos de ese bello lugar, y ahí descubrimos que tenemos, aparte de buenos nadadores, también buenos pintores. Los he llevado a la playa "Las Palmitas" que sembramos palmas enanas, (a sugerencia de mi nieto Ismael, ya que así la llamaban, pero no tenía ninguna palma) pedí al ayuntamiento que me donaran 10, pero en ese tiempo estaba de presidente municipal, Manuel Añorve Baños, y el dijo que me donaran 30 palmas.

Lee también: Yates de Acapulco, llenos de historias y sueños en el mar

Así que a invitar a papás y mamás, pero lo principal, a mis alumnitos, claro. Esto fue en el mes de Marzo de 1999, ya algunos de mis alumnitos, ya tienen carreras, ya son profesionistas y me encanta que todos , cuando me ven o me escriben, siempre me dicen que a donde quiera que van, se acuerdan de mí y siembran arbolitos. Las palmitas ya tienen cocos, pero como siempre por maldad, destrozaron como 6 palmitas.

Local Reforzarán campaña de retiro de plásticos en La Roqueta

Hemos colocado por años, unos anuncios, pidiendo respeto para la isla y no dejar ahí su basura. Pero donde ven un letrero, ahí nos dejan sus bolsas de basura y muchas botellas de cerveza. Algunos letreros los sacan y los rompen, pero así seguiré. Me encanta que los niños tengan seguridad en el agua, ya sea alberca, río o mar. (Yo fui rescatada por un pescador, como de 8 años y medio).

Nadar es lo primero, antes que cualquier deporte. Yo recuerdo a una alumna, vino y preguntó que si todavía tenía tiempo de aprender a nadar, ya que era su sueño y como a la 4 o 5 horas de venir, ya nadaba y hacía todo lo que yo le ordenaba y con mucha disciplina. Ella fué y seguirá siendo mi mejor alumna, ya que todo lo hacía con mucho gusto. Solo tenía 84 años. La llevé al mar, ya que era su sueño. Falleció su esposo y a los 15 días, ella falleció también. Mi sueño es y seguirá siendo, enseñar a nadar, como enseñan los animales acuáticos, nunca he dado clases. Ya tengo hasta campeones mundiales y se hicieron aquí, en "La Alberca Mágica" . SIEMPRE QUE TENGAS UN SUEÑO....... HÁZLO. Con todo mi respeto y cariño.