De oficio pechuguero, don José vive el día a día de la basura

Como único instrumento de trabajo su carretilla, don José recoge la basura a cambio de unas monedas para llevar el sustento familiar.

Su área de trabajo comprende la Alta Progreso, desde donde hace largos recorridos y cuando llega a la avenida Ruiz Cortines, busca el primer depósito y ahí arroja la basura.

Orgulloso dice que es originario del puerto de Acapulco, nació en la barranca de La Laja, donde todavía vive con sus hijos y su esposa.

Pero no siempre se dedicó a "pechuguero", se ufana decir que también de joven fue ayudante de albañil y después de varios años decidió cambiar de aires.

"Ya no me gustó y me dedique a recolectar la basura de los vecinos de la Alta Progreso, de lo que ganó para manter a mi familia" dijo.

Refirió que con el paso del huracán Otis, su vivienda sufrió daños y por eso pide ayuda, porque a pesar que se censo, solo recibió los 8 mil pesos para darle una "manita de gato" a su casa.

Pero mientras esto sucede, tiene que salir a trabajar y hay trabajo, porque hay mucha basura que dejó la devastación por el meteoro, por eso trabaja todos los días.

Una vez que descansó un poco, este singular personaje quien dice que acaba de cumplir 54 años, nuevamente empuja su carretilla para tirar los desechos que recolectó y regresar por otro viaje de basura.