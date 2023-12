¡Cuidado con el exceso en la cena navideña! Puedes dañar tu salud

Comer en exceso durante las cenas de Navidad o Año Nuevo puede generar desordenes alimenticios que en la cultura popular se conoce como “empacho”, pero medicamente es una indigestión que puede pasar sola porque el cuerpo regula la actividad del estómago, sin embargo también se puede complicar porque el paciente tenga otros padecimientos que no se han manifestado.

De acuerdo con el doctor Cipriano Gutiérrez, el empacho como tal no es un termino que médicamente sea aceptado, pero si la indigestión que se puede producir por comer en exceso , principalmente en la noche cuando el cuerpo ya no tendrá ejercicio que permita una correcta digestión, si estos alimentos se combinan con la ingesta de alcohol el problema puede agudizarse.

La indigestión, explicó el médico tiene muchas causas a veces, por ingerir algún alimento de manera excesiva pues puede producir que la función del estómago no se contraiga de forma adecuada, también puede pasar que se secrete más ácido clorhídrico del del que es común y entonces puede presentar algunos síntomas digestivos como dolor o ardor.

Una de las recomendaciones del médico es no automedicarse porque hacerlo puede tener consecuencias mayores, "tener síntomas como los antes descritos o incluso vómito, gases abundantes u otras sintomatologías debe revisarse por un médico pues podría ser el resultado de una mala función de otra parte del organismo que no se ha manifestado, como la gastritis, problemas en vías biliares, en la vesícula, algunas litiasis renal que no están diagnosticadas e incluso un mal funcionamiento del hígado.

Entonces explicó que como médico no puede recetar ningún remedio de muchos que la población acostumbra porque sería una irresponsabilidad ya que el hacerlo podría representar un riesgo para quienes lean esta nota, "si sienten un malestar por comer en abundancia acudan a su médico, que les haga un estudio para ver porque el exceso de saciedad".

Refirió que cuando el estómago se llena el cerebro recibe una información espejo que le evita seguir comiendo de forma desmesurada y es muy difícil que una persona lo siga haciendo a manera de gula aunque si hay personas enfermas que pueden tener un desorden alimenticio.

Ante la abundancia que se genera en las cenas de Navidad, el médico explicó que lo mejor es mantener una dieta sana y hábitos alimenticios correctos, como el que los alimentos fuertes sean los de la mañana y tarde, mientras que la cena sea sólo un alimento ligero y no se consuma después de las siete de la noche, ya que el cuerpo entrará en reposo y no tendrá el mismo consumo que en el día.

"Hay algunos medicamentos que son procinéticos que hacen que el que el estómago se vacíe más rápido hacia el intestino, pero no es lo recomendable, lo mejor es tener un cuidado en la alimentación e manera permanente".

Son muy pocos casos los que yo he tenido de que alguien llegó con un problema indigestión por lo general tienen algún problema de gastritis, tienen algún problema de cólico biliar.