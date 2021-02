Un papiro egipcio de 3,500 años revela nuevos detalles sobre la momificación

Un papiro médico de 3,500 años es el manual más antiguo en el que se dan detalles sobre el proceso de momificación, el cual revela nuevas técnicas desconocidas hasta ahora para preparar a los antiguos egipcios en su paso a la otra vida.



La investigación se ha centrado en el papiro Louvre-Carlsberg, llamado así porque una parte pertenece al museo francés y la otra a la Colección de Papiros Carlsberg de la Universidad de Copenhague.



El papiro contiene nuevas pruebas del procedimiento de embalsamamiento del rostro de un difunto, en el que se cubre la cara con trozo de lino rojo y sustancias aromáticas.



En el antiguo Egipto, la momificación se consideraba un arte sagrado y su conocimiento estaba reservado a muy pocos individuos, por lo que los egiptólogos creen que la mayoría de los secretos se transmitían oralmente.



Hasta ahora, sólo se habían identificado dos textos sobre momificación, al que se suma el nuevo papiro y que es el más antiguo. Se trata de un texto médico dedicado, en su mayor parte, a la medicina de plantas y la inflamaciones de la piel.



La egiptóloga de la Universidad de Copenhague Sofie Schiødt ha trabajado sobre el texto, que incluye algunas descripciones "extremadamente detalladas" del proceso de momificación que no figuran en los dos manuales posteriores.



El texto, explica la Universidad, debía de ir dirigido a especialistas que necesitaban recordar detalles como las recetas de ungüentos y los usos de varios tipos de vendas, mientras que no figuran procesos sencillos.



Uno de los procedimientos que no se conocían hace referencia a un tipo de embalsamamiento del rostro y el texto proporciona una lista de ingredientes para un remedio compuesto, en gran parte, por sustancias aromáticas de origen vegetal y aglutinantes que se cuecen hasta formar un líquido, con el que se recubre una pieza de lino rojo.



El tejido se aplica sobre el rostro del difunto como una capa protectora de materia aromática y antibacteriana, un proceso que se repetía cada cuatro días y, mientras, el cuerpo se cubría con telas y paja impregnada de sustancias aromáticas para alejar a los insectos y los carroñeros.



Aunque este procedimiento no se ha identificado antes, los egiptólogos ya habían examinado varias momias, de la misma época que este manual, cuyos rostros estaban cubiertos de tela y resina, lo que, según Schiødt, "encajaría bien".

Las dos partes del papiro, de seis metros de largo y del que faltan varias secciones, pertenecían originalmente a dos coleccionistas privados. Teniendo en cuenta las formas de los signos, el texto está fechado aproximadamente en el año 1450 a.C., lo que significa que es anterior a los otros dos únicos ejemplos de textos de embalsamamiento en más de mil años.