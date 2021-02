“Ríos de oro” en el Amazonas vistos desde el espacio

Un astronauta de la Estación Espacial Internacional tomó una fotografía de la Tierra donde se ven unos “ríos de oro” en Perú, la imagen fue publicada por la NASA recientemente

El fenómeno óptico es ocasionado por la minería ilegal producida en el estado peruano Madre de Dios, en el Amazonas. NASA Earth Observatory has published more than 1,000 astronauts photos of Earth over the past two decades. 🌎



La minería es el principal motivo de deforestación en la zona, la cual es uno de los lugares más importantes para la “actividad independiente” o ilegal, detalla la revista científica Nature.

Regularmente los "ríos de oro" no suelen observarse, pero la luz de aquel día permitió verlos y atestiguar el gran impacto que tiene la actividad minera en el Amazonas.

Aquella región peruana se distingue por su selva característica, con una amplia variedad de flora y fauna que se ven afectadas por la deforestación tan intensa que se lleva a cabo.

En el año 2012 se calculaban unos 30 mil mineros ilegales explotando la zona, sin que las autoridades logren contener el devastador efecto en la selva.