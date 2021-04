La NASA es "optimista" del éxito del primer vuelo del Ingenuity en Marte

La agencia espacial estadounidense NASA se muestra"optimista" de que este lunes el helicóptero Ingenuity pueda realizaren Marte el "histórico" primer vuelo controlado y con motor en otro planeta, en una prueba que abriría el camino a futuras exploraciones con dimensión aérea en el planeta rojo.

Si todo sale como los ingenieros esperan, el pequeño helicóptero despegaría no antes de las 03.31 hora de la costa este de los Estados Unidos (07.31 GMT). Doble Vía El helicóptero Ingenuity de Marte pone en marcha sus hélices

Sin embargo, debido a los cerca de 278 millones de kilómetros que actualmente hay entre Marte y la Tierra, las imágenes del primer vuelo llegarían a la NASA horas después, por lo que realizarían una transmisión en vivo a partir de las 06.15 hora local (10.15 GMT). .@NASA has been dropping hints on two more “Easter eggs” I’ve got on board. Today’s final clue may help you dig into my raw images and find them, before the answers are revealed this Sunday. https://t.co/Ex1QDo3eC2 https://t.co/RvKIe27lNl — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 2, 2021

El intento del lunes llega después de que tuvieran que aplazar otro previsto inicialmente para el 11 de abril debido a un problema técnico y a que querían hacer más "comprobaciones previas al vuelo".

No en vano, deben sopesar "cuidadosamente cada paso", indicó MiMi Aung, gerente del proyecto Helicóptero ExploradorMarciano (MHS) del Laboratorio de Propulsión de la Agencia NacionalAeroespacial estadounidense (JPL-NASA).