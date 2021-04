El helicóptero Ingenuity de Marte pone en marcha sus hélices

El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ha difundido las primeras imágenes del helicóptero Ingenuity moviendo sus hélices en la superficie de Marte, en preparación del primer vuelo. Ciencia El Ingenuity hará su primer vuelo en Marte a partir del 11 de abril

Ingenuity, primera aeronave a motor en otro mundo viajó al Planeta Rojo alojado en los bajos del rover Perseverance, que llegó al cráter Jezero el pasado 18 de febrero.

Tras localizar un terreno idóneo como helipuerto, el pequeño helicóptero de 1,8 kilos de peso fue depositado en el terreno en una compleja operación que culminó el 4 de abril. Desde entonces ha estado cargando baterías.

Este 9 de abril, en su cuenta de Twitter, el JPL anunicaba que el helicóptero de Marte ha movido sus palas y ha girado a 50 rpm en preparación para el primer vuelo. El despegue está programado para el 11 de abril, y se espera la confirmación en la Tierra el 12 de abril.