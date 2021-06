Solicitan deportistas apoyo de la sociedad para cumplir sus sueños

Con medios apoyos, muchas promesas y pocas respuestas de las autoridades deportivas estatales y municipales, un par de acapulqueños aspiracionistas que buscan viajar a Villavicencio, Colombia para participar en el Campeonato Panamericano de Sambo, solicitaron apoyo de la sociedad para poder cumplir su sueño.

Ex alumno del desaparecido Antonio Ramírez Rebollar, quien falleció en febrero de este año víctima de Covid-19, el entrenador de los dos deportistas, Francisco Bautista Ríos, dijo que hace dos meses les informaron de que eran parte de la delegación de México para ir a la competencia internacional y con entusiasmo empezaron a juntar dinero vendiendo playeras, sin embargo, no han recaudado suficiente para que viajen los dos jóvenes.

Bautista Ríos confió que los dos jóvenes, David Meza Pérez pueda competir en la categoría de 64 kilos de sambo sport y Rodrigo Clavel Cuevas de 58 kilos en la de sambo playero, tres veces campeón nacional en categoría cadetes junior, puedan viajar con la representación mexicana aunque vayan sin él.

Bautista Ríos recordó que él asumió el cargo de presidente de la asociación de Sambo, Combat Sambo y artes marciales afines del Estado de Guerrero por lo que no está familiarizado con la gestión para obtener recursos para apoyar a los deportistas.

Explicó que enviaron escritos al gobierno municipal y estatal, del primero les pidieron documentos y datos para apoyarlos, pero no les dijeron con qué y del segundo no han tenido todavía una respuesta. “Lamentablemente no hemos recibido respuesta favorable de nuestras autoridades”.

A 22 días de la competencia en Colombia han logrado juntar parte de lo que requieren, pero no es suficiente ni para comprar los boletos de avión, además requieren para hospedaje, comidas, pruebas Covid-19 para que les permitan viajar y pago de un seguro por cada atleta.

Mencionó que solicitaron apoyo del gobierno municipal y estatal, pero solo recibieron “una respuesta a medias” del ayuntamiento, debido a que no les han confirmado si les entregarán el apoyo de algunos de los gastos cercanos a los 40 mil pesos.

El entrenador además del llamado a las autoridades convocó a quienes quieran apoyar a los jóvenes para ir a la competencia a comprar alguna de las playeras que están vendiendo a través de las cuentas de la asociación en redes sociales “Sambo Acapulco”.