Anuncia Rafael Nadal que no participará en AMT 2021

Debido al estado de salud por el que atraviesa, el ganador del Abierto Mexicano de Tenis Acapulco 2020, Rafael Nadal, anunció la cancelación de su participación en el torneo que se realiza en marzo en este puerto.

A través de la red social Twitter, el tenista español, escribió que el presente año es "difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencias en la espalda" le impide viajar a Guerrero para participar en este torneo internacional.

Nadal, quien ha ganado los torneos del 2005, 2013 y 2020, confió en su publicación que espera participar en el AMT del 2022, luego de afirmar que le encanta Acapulco, donde ha jugado los últimos cuatro años.

“Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022!”, escribió.

Sobre la cancelación de su participación, en el Twitter oficial del Abierto Mexicano de Tenis lamentaron la ausencia del tenista ibérico. “¡Te vamos a echar de menos,

@RafaelNadal ! Esperamos verte pronto de nuevo. ¡Acapulco es tu casa!”, se lee.

El torneo del Abierto Mexicano de Tenis se jugará del 15 al 20 de marzo, pero sin público en gradas, de acuerdo a lo informado por los organizadores, sin embargo, el cambió en el semáforo epidemiológico a amarillo, podría modificar esta determinación.

Casi a la par de la publicación de Rafael Nadal, autoridades de Guerrero dieron a conocer que el estado pasará de semáforo epidemiológico rojo a amarillo, saltándose el naranja, debido a que las autoridades federales de salud establecieron que los contagios, hospitalizaciones y defunciones han disminuido en la entidad.