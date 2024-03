Pádel Premier dará visibilidad a Acapulco después de Otis

Las mejores parejas de pádel de la rama femenil y varonil de los primeros lugares de ranking internacional se solidarizan al jugar por Acapulco, luego de los daños que dejó el huracán Otis.

La jugadora de pádel Paula José María, dijo que en España víó el desastre que dejó el meteoro Otis y provocó que se le pusiera la piel de gallina.

“Se me puso la piel de gallina porque me llegó adentro, desde España sí que se veía mucho las noticias de todo lo que se veía aquí y todo lo que quedó destrozado; creo que es algo que obviamente no se le desea a ningún ciudad”.

Señaló que todos los jugadores de pádel, mujeres y hombres, están “jugando por Acapulco”, el cual le dará mucha visibilidad a la ciudad.

“Todas las jugadoras estamos de acuerdo de que queremos apoyarlos (Acapulco) por eso estamos aquí; estamos muy contentas y ver a toda la gente que ha hecho un esfuerzo enorme porque todo esto se lleva acabo en tan pocos meses”.

Dijo Paula José María, jugadora de España que ahora Acapulco se ve bonito, aunque aún se ven zonas que quedaron devastadas; “no me quiero imaginar todo lo que sufrió la gente aquí en Acapulco”.