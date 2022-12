Pelé, su escandalosa relación con Xuxa y otros amores de Edson Arantes Do Nascimento

Uno de los nombres que es sinónimo de futbol es el de Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El brasileño es considerado uno de los dos mejores jugadores de la historia, sin embargo, poco se recuerda de su vida fuera de los terrenos de juego, pero sí tuvo escándalos amorosos que no lograron empañar su carrera.

El astro brasileño estuvo casado tres veces. Contrajo nupcias con Rosemeri Cholbi, Assíria Lemos y Marcia Aoki, pero tuvo varios y sonados romances con otras mujeres, algo que se relata en un documental de la plataforma de streaming Netflix.

Es de conocimiento público que Pelé tuvo ocho hijos: cuatro en su primer matrimonio, dos del segundo y otro par salieron de sus amoríos, aunque el propio Pelé ha confesado que se enteró de su existencia hasta años más tarde.

Pelé tuvo una aventura con la empleada doméstica Anisia Machado, con la que tuvo una hija que el futbolista se negó a reconocer hasta que fue obligado por la justicia, sin embargo, Sandra Regina Machado falleció de cáncer en el 2006.

La otra hija nació de la relación que mantuvo con una periodista llamada Lenita Kurtz.

Pelé con una de sus hijas. Fotos: @pelé

La primera esposa de Edson Arantes, la modelo y conductora Xuxa, reveló en una entrevista para el medio Trome de Perú, cómo fue de tormentosa su vida junto al ex delantero.

En los años ochenta, cuando Pelé ya se había retirado profesionalmente con el Cosmos de Nueva York y Xuxa comenzaba a darse a conocer en del mundo del espectáculo, ambos fueron protagonistas de un romance que terminó abruptamente a los cinco años.

Cuando se conocieron, Xuxa sólo tenía 17 años y según su libro autobiográfico, Pelé fue el primer amor de su vida pese a que estaba cerca de cumplir 40 años, se había separado de su primer matrimonio y ya contaba con tres hijos.

“Nos conocimos durante un ensayo para la portada de una revista. Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, relató.

En febrero de 2020, la también cantante y actriz comentó en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera que fue traicionada continuamente por Pelé.

“Cuando lo miraba, llegaba con lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Empecé a pensar que era normal ser traicionada. Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo”, declaró la brasileña.

Se sabe que Pelé tuvo relaciones sentimentales con artistas, reinas de belleza.

“Son las mujeres las que quieren estar con Pelé”, se justificaba con su esposa ante las infidelidades constantes que cometía.

Afirmó que su relación con Xuxa fue la primera seria que tuvo después de su separación con Rosemeri Cholbi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos: Kely Cristina, Edinho y Jennifer.

“Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. Salimos con frecuencia. Ella quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos como muy buenos amigos”.

Pelé dijo que firmó el divorcio con su primera mujer sin ser consciente de lo que hacía.

“Ella tomó la decisión cuando yo me encontraba en la Argentina viendo el Mundial de 1978. Al volver a casa, un grupo de personas me esperaba en el aeropuerto de Nueva York y me pedía autógrafos. Entre estas personas había un oficial de justicia que me entregó la demanda de la separación. No me di cuenta y la firmé. Cuando se la devolví, me dijo que ese papel, la notificación, debía guardarla. No quería separarme, no sólo por ella sino también por nuestros hijos y por todo lo que sufrían, pero no tuve otra opción”.

En 1994, con 53 años, se casó por segunda vez con la psicóloga y cantante góspel Assiria Seixas, de 36 años y con quien tuvo dos hijos, los gemelos Josua y Celeste.

En 2016, con 75 años, se casó por tercera vez con la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Aoki, en ese entonces de 41 años.

Sin duda alguna, Pelé quedará marcado por estos escándalos extra cancha, justo como les ha pasado a otros futbolistas de gran trayectoria que no fueron ejemplares en su vida personal como sí lo fueron en el terreno de juego.

