Alexa Moreno: 5 datos que no sabías sobre la gimnasta mexicana campeona del mundo

La joven Alexa Moreno salió triunfante de París luego de llevarse la medalla de oro en la Copa del Mundo que se realizó dentro de esta ciudad francesa. Consiguió la victoria después de imponerse en la final de salto. Llegó hasta aquí tras haber obtenido un buen marcador en los últimos días.

Los resultados generados han marcado su camino rumbo a los Juegos Olímpicos que se realizarán el próximo año dentro de ese mismo lugar. Es así como la gimnasta originaria de Baja California se ha posicionado como una de las mejores atletas de su tipo, por lo que ha recibido distintos reconocimientos.

Cosas que no sabías de Alexa Moreno

Además de su carrera dentro del deporte, igual tiene otro tipo de pasiones y gustos, algunos de ellos ha podido fusionarlos. Por ese motivo, es que hay diferentes cosas que la gente desconoce de su vida personal, así como de sus gustos.

Gusto por la cultura japonesa

Es una gran fan de los doramas y del ánime, pues ha mencionado que le gusta mucho la cultura japonesa, al igual que la coreana y otros sitios asiáticos. Así fue como lo mencionó en una entrevista que dio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

“Me gusta mucho la cultura oriental. No sé por qué, pero desde pequeña me llamó mucho la atención. Supongo que por ser tan diferente de lo que conozco, de lo que estaba más acostumbrada, me llamaba mucho la atención y quería conocer más de esas culturas”, precisó.

Inspiró una rutina olímpica en un manga

Para una de sus presentaciones decidió inspirarse en el manga, pues en el 2020 ocupó un remix del manga "Demon Slayer", de nombre: "Demon Slayer Zenitsu Theme (feat. Attack on Titan Theme)", del autor canadiense Samuel Kim para ejecutar su acto deportivo.

Inició su carrera muy joven

Alexa declaró que su carrera en la gimnasia inició cuando tenía 3 años, aunque en ese momento fue una actividad recreativa con el paso del tiempo se hizo algo profesional con el que pudo debutar como atleta de alto rendimiento.

Una leyenda viva

En el 2018 se convirtió en la primera mexicana en subirse al podio en un Mundial de Gimnasia Artística. Ese día se llevó la medalla de bronce, solo detrás de la canadiense Shallon Olsen y la estadounidense multipremiada Simone Biles.

Otros datos

Nació en la ciudad de Mexicali un 8 de agosto de 1994. Una de las actividades que le gusta mucho hacer es el karaoke, en especial cuando interpreta las canciones de Shakira, que es de sus artistas favoritas.

