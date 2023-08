Celebran ser uno mismo entre amigos en la obra La Fiesta

La fiesta es una ventana que ofrece al espectador transportarse al ambiente gay de hace 30 años y que contrasta cómo la sociedad ha transformado la manera de percibir a la comunidad LGBT+ en la actualidad.

Estrenada el 3 de junio de 1996, la obra alcanzó 400 presentaciones y a casi 30 años de esa temporada, los actores Diego Tenorio, Dan Cervantes y Lalo Arredondo, que forman parte del elenco actual, compartieron en entrevista con El Sol de México su experiencia participando en el proyecto.

“Es un vistazo a cómo se vivía antes, yo nací en el 99 y creo que es interesante, te explica de dónde venimos, todo lo que se sufría en esa época. Se hace referencia a la epidemia del VIH. Es interesante ver cómo a pesar de esa tragedia aun así existían estos escapes y maneras de vivir tu vida acompañado de tus amigos, con los que tenías confianza y podías ser tú mismo, desnudar tu alma y tu cuerpo”, comentó Diego Tenorio, quien interpreta a Andy.

“En aquel tiempo sólo con tus amigos podías ser tú. Había un estigma sobre ser gay, en esta obra hay siete personajes, cada uno con su vida, diferentes personalidades, pero todos deben esconderlo hasta que están con sus amigos, donde se pueden liberar y divertirse” agregó Dan Cervantes, quien en el reparto interpreta a Philip, y otros personajes como actor suplente.

Lalo Arredondo, quien interpreta a Brian, comenta que el contexto de la actual temporada del proyecto se desarrolla en un ambiente diferente, de más apertura. “No estamos como quisiéramos estar, pero sí hay un abismo enorme entre lo que era a en los 90 tocar temas LGBTQ+. Antes era satanizado, ahora cada vez es más crucificada la persona que ataca o que tiene algo en contra de la comunidad. No nada más La fiesta va con temática gay, hay varias producciones teatrales con temática que no son para la comunidad, sino para cualquier ser humano. México se ha colocado como uno de los países que más apertura tiene”, comentó.

Esta nueva temporada se estrenó en julio, mes del orgullo gay, y en ese lapso, los actores han notado buena respuesta en todo tipo de público.

“El mejor espejo en el género teatral es la comedia, y precisamente hay comedia situacional, es la situación la que los hace reír, a veces no por chistosa sino por identificación. No hay nada en la obra que no hayan vivido, habla de amistad, enamoramiento, sexualidad, contacto físico, juego, diversión y eso lo conocen todos los que están sentados en las butacas”, explicó Dan Cervantes.

Por otra parte, los tres actores comparten que al estar situada en otra era, la obra utiliza en sus diálogos la comedia de esa época. "En algún momento se hacen chistes de gays amanerados, de lesbianas masculinas, muchas veces el público no llega a entender que es una obra donde el lenguaje era distinto. Nos han dicho lesbofóbicos, gordofóbicos, cuando en ese entonces ni existían los términos", comentó Lalo Arredondo.

“Estamos acostumbrados a que el espectador se vuelva crítico, tiene todo el sentido, porque socialmente estamos en un momento que se ha tratado de respetar mucho más todas las minorías y considerar a todas las personas. Tiene que ver con un eco actual”, agregó Dan Cervantes.

“Simplemente estamos enseñando cómo se socializaba en esa época y el poco conocimiento que se tenía, porque allí este contenido que mostramos era lo más abierto y lo más diverso que se podía encontrar”, explicó Diego Tenorio.

La fiesta se presenta en el Marketeatro los viernes a las 19:00 y 21:30; sábado 18:00 y 20:30, y domingo 17:00 y 19:30 horas.