Santiago Posteguillo explora la antigüedad en “Maldita Roma: La conquista del poder de Julio César”

El escritor español Santiago Posteguillo continúa su exploración literaria por la antigua Roma, con su novela “Maldita Roma: La conquista del poder de Julio César”, segunda entrega de una saga sobre el estadista romano.

En una conferencia reciente, el autor explicó que en esta nueva obra los lectores observarán a un protagonista más maduro. “Pasa de los 23 a los 42 años, es un proceso de dejar la juventud y entrar en la madurez plena”, explicó.

Según añade, en la trama vamos a ver al personaje perder la ingenuidad de sus primeros años, para darse cuenta que el mundo es más complejo de lo que imaginaba, y la filosofía de batalla que había mantenido no va de acuerdo con las condiciones de su entorno.

“En ese ascenso político que consigue con mucho esfuerzo, las cosas dejan de ser blancas o negras para ver muchos grises. Nunca pierde sus ideales principales, pero se va planteando si no debe recurrir a los métodos de sus oponentes, aunque estos puedan ser cuestionables”, comentó el novelista ganador del Premio de las Letras Valencianas y el Premio Planeta.

Éste no es su primer acercamiento a la historia romana, pues la ha explorado en otros títulos como “La traición de Roma”; “Los asesinos del emperador” y “Circo máximo”, que retrata la historia de Trajano; así como en la serie “El corazón del imperio”, donde fungió como guionista.

El también filólogo y lingüista compartió que hasta la fecha ha publicado nueve mil 792 páginas donde plasma pasajes sobre Roma, y detalló que antes de realizar un nuevo texto, pasa entre cuatro y cinco meses investigando al respecto.

Además de su documentación base, para esta saga sobre este personaje, cuya primera entrega se titula “Roma soy yo: La verdadera historia de Julio César”, se ha tenido que informar sobre el Senado romano.

“Qué se votó y se decidió en cada una, lo que sucedió el 18 de noviembre del 63, la respuesta el 5 de diciembre del 63. Para luego, no contarlo todo, sino seleccionar aquellas sesiones que me parecen más vibrantes”.

EL RETO DE RETRATAR A UN PERSONAJE HISTÓRICO

Con respecto a su decisión de crear una serie sobre Julio César, Santiago Posteguillo platicó que esta se dio a partir de que vio su fotografía en la portada de una revista de divulgación histórica, con lo que se percató de su importancia en la sociedad.

“Hablaba de los 50 personajes más importantes de la historia, no me sorprendió que estuviera incluido Julio César. Lo que llamaba la atención es que para la portada había que seleccionar a uno solo, y el personaje de portada era Julio César. Me da una dimensión del enorme impacto que tiene a nivel internacional”.

El también doctor por la Universidad de Valencia confesó que conforme avanza en la vida del político romano, contar sus anécdotas se vuelve más retador. Para la primera entrega, el desafío fue construir su juventud, pues es una etapa poco documentada en los libros de historia.

Para este nuevo texto, y los que vendrán después, la complejidad es respetar la imagen colectiva que se tiene sobre él, y ofrecer a los lectores un retrato digno de las batallas que libró en su edad adulta.

“Los lectores pueden tener una visión predeterminada de Julio César, y debo ser cauteloso en ver cómo forjo el personaje que entiendo. Cada vez será un desafío, porque a medida que ascendamos, veremos cómo Julio César empieza a plantearse esas cuestiones de cambiar sus métodos, y ahí entraremos en dilemas morales”.

Posteguillo adelantó que existe la posibilidad de escribir nuevas historias explorando al resto de los personajes históricos que aparecen en la novela.